【AFP＝時事】（更新）中央アフリカ共和国にあるロシア文化センターで16日、小包に入った爆弾が爆発し、センターの所長が負傷した。ロシア大使館が同国国営タス通信（TASS）に明らかにした。大使館の広報担当者は、同日朝に「センターの所長の命を狙った事件」があり、所長は入院していると述べた。事件を受けて、ロシア民間軍事会社「ワグネル（Wagner）」の創設者エフゲニー・プリゴジン（Yevgeny Prigozhin）氏はフランスを