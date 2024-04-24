パルテノン神殿も街もすべて“オレンジ”に染まりました。その光景は、まるで火星にいるかのようです。場所はギリシャの首都アテネ。世界遺産のアクロポリス・パルテノン神殿も景色が一変。原因は、アフリカのサハラ砂漠から風で運ばれてきた砂。健康被害が生じる可能性もあるとして、当局は注意を促しています。