22日、アフガニスタン東部パクティカ州で、地震で崩壊した建物を見つめる人々（BakhtarNewsAgency提供、AP＝共同）【カブール共同】米地質調査所（USGS）によると、アフガニスタン東部で22日未明、マグニチュード（M）5.9の地震があった。震源の深さは約10キロ。イスラム主義組織タリバン暫定政権によると、千人超が死亡、1500人以上が負傷した。国営メディアが伝えた。多くは倒壊した家屋の下敷きになったとみられ、死傷者