【AFP＝時事】国連（UN）は28日、アフガニスタンで最近行われた公開処刑を非難し、同国を実効支配するイスラム主義組織タリバン（Taliban）政権に死刑の執行停止を求めた。タリバン暫定政権はこの1週間、最高指導者ハイバトゥラ・アクンザダ（Hibatullah Akhundzada）師が署名した令状に基づき、殺人罪で死刑が確定した死刑囚3人の刑を執行した。3人は、被害者の遺族を含む大観衆の前で銃殺刑に処された。国連人権高等弁務官事