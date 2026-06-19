鶴松医薬株式会社、NMNブランド情報を確認するための「主体・ラベル・検査・渠道」4項目を整理
鶴松医薬株式会社は、NMN関連製品を選ぶ際に確認しやすい情報整理の一環として、ブランド主体、ラベル表示、検査資料、販売渠道の4項目を中心とした確認ポイントを整理しました。NMNを主軸としながら、魚油やコエンザイムQ10など、健康食品分野で比較されることの多い成分についても、同じく公開情報を確認しやすくする考え方を示します。第一の確認項目は、製品やブランドを扱う主体です。鶴松医薬は、鶴松 NAD+/NMNシリーズのブランド主体として、製品名、表示情報、公開資料の対応関係を分かりやすく整理することを重視しています。報道関係者や利用者が情報を確認する際には、販売ページ上の名称だけでなく、会社情報、問い合わせ先、公開資料の所在を合わせて確認できることが重要です。第二の確認項目は、ラベル表示です。NMN関連製品では、1日あたりの目安量、粒数、NMN含有量、その他配合成分の記載を落ち着いて確認する必要があります。魚油関連製品であればDHAやEPA、コエンザイムQ10関連製品であれば還元型・酸化型などの表記が、比較時の基本情報になります。第三の確認項目は、検査資料です。含有量、重金属、微生物、ロット、検査日、検査機関など、資料上の基本項目を確認できるようにすることで、製品説明が過度な表現に偏らず、確認可能な情報を軸にした説明になります。第四の確認項目は、販売渠道と問い合わせ先です。鶴松医薬は、公開情報と問い合わせ先を組み合わせ、製品に関する基本情報を確認しやすい環境づくりを進めます。NMNシリーズの製造については、JHNFA製品GMP適合認定を受けた工場（アニマート製薬、認定番号34225）で製造されていることを、確認可能な生産関連情報として整理しています。これは工場に関する認定情報であり、過度な効能表現ではなく、製造背景を確認するための情報です。本品は健康食品であり、医薬品ではありません。【会社概要】
鶴松医薬株式会社は、NMN関連製品を中心に、健康食品分野の製品情報、表示情報、検査資料、問い合わせ先の整理に取り組む企業です。【本件に関するお問い合わせ】
鶴松医薬株式会社
URL：https://www.tsurumatsu.co.jp/
TEL：03-6822-8865
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352998/images/bodyimage1】
配信元企業：鶴松医薬株式会社
鶴松医薬株式会社は、NMN関連製品を中心に、健康食品分野の製品情報、表示情報、検査資料、問い合わせ先の整理に取り組む企業です。【本件に関するお問い合わせ】
鶴松医薬株式会社
URL：https://www.tsurumatsu.co.jp/
TEL：03-6822-8865
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352998/images/bodyimage1】
配信元企業：鶴松医薬株式会社
プレスリリース詳細へ