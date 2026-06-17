SINEXCELが東京のデベロッパーであるナムチャバルワ株式会社と提携、日本におけるユーティリティ規模のBESSプロジェクトを共同実施へ

東京、2026年6月16日 /PRNewswire/ -- SINEXCEL（300693.SZ）と、東京に拠点を置くクリーンエネルギー開発企業のナムチャバルワ株式会社は、日本の蓄電市場を対象とした戦略的提携契約を締結しました。両社は、地域密着型のプロジェクト開発と、大規模なPCSの納入、エンジニアリング、および現地でのアフターサービス業務を統合して展開します。

機器の供給から共同実施に至るまでの全工程にわたる連携

この提携は、従来のチャネル体制の枠を超えたものです。ナムチャバルワ株式会社は、国内のクリーンエネルギー施設および大規模BESSサイトにおいて、プロジェクト開発および系統連系に関するノウハウを提供しています。一方、SINEXCELは、ユーティリティ規模のPCS、エンジニアリング、およびアフターサービスサポートを提供しています。双方は、現地でのエンジニアリング、予備部品の備蓄、技術トレーニングといった現地実行体制を構築し、各プロジェクト現場に近い場所で意思決定を行います。

StellaON 1250K/1575Kおよび1375kW PCSが日本の電力系統に対応

日本の蓄電市場は、参入条件が非常に高く、厳格な第三者認証が求められ、電力会社による厳格なコンプライアンスが課されることで、世界的に知られています。

こうした困難な技術的課題を克服したStellaON 1250K/1575Kおよび1375kWのユーティリティ規模PCSソリューションは、日本の厳しい系統連系要件を完全に満たしており、各地域の電力会社との系統連系において包括的な適合性を確保しています。これらのプラットフォームは、日本の孤立する系統のトポロジー、災害耐性の要件、および電力品質基準に合わせて特別に構築されています：

・HVRT/LVRTおよびブラックスタートを含むグリッドフォーミング（系統形成）能力を備え、大規模再生可能エネルギー発電所におけるピークカットおよび無効電力補償をサポートします。

・実証済みの信頼性：厳格な全工程にわたる信頼性検証を経て、本製品の平均故障間隔（MTBF）は30万時間を突破し、業界標準を3倍上回る性能を実現しました。

・高電力密度集積化:20フィート（2.5MW～5MW）から40フィート（10MW/12.5MW）構成までの標準化された中圧変電所ソリューションです。

50件以上のプロジェクト実績と、現地に根差したきめ細やかなサービス

・日本において、5年以上にわたり、 50件以上のエネルギー貯蔵プロジェクトを納品し、30kWおよび500kWのPCSからメガワット級のユーティリティ規模プロジェクトへと発展させてきました。

・2026年1月以降、計8基の2MW/8MWh級大規模BESSシステムが稼働を開始し、7つの地域電力会社との系統連系申請が完了し、7社の国内EMS社との統合テストが終了しました。

・SINEXCELの日本子会社は、日本国内の部品倉庫および現地の販売・プリセールス・アフターサービスチームを基盤として、東京での法人登記を完了しました。

SINEXCELは世界中で、60以上の市場にまたがり、17GWの蓄電設備容量、5,000件以上のプロジェクト、600社以上のパートナーを有しています。ナムチャバルワ株式会社との提携は、この事業展開をアジアで最も要求の厳しい蓄電池市場の一つへと拡大するものです。

SINEXCELについて

2007年に設立されたSINEXCELは、蓄電システム、EV充電、電力品質ソリューションのパイオニアです。SINEXCELは、17GWの蓄電設備、20万基のEV用DC充電器、および約2,000万アンペア相当のアクティブ高調波フィルタを導入し、業界のリーダー企業と提携して、エネルギーの自由を実現しつつあります。

お問い合わせ先： melody_yu@sinexcel.com

（日本語リリース：クライアント提供）

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