亀の井ホテル 熱海 家族で楽しむ夏の南国体験「ハワイアンフェア」を7月1日より開催





亀の井ホテル 熱海（所在地：静岡県熱海市、総支配人：里吉紀宏、以下当ホテル）は、夏休みシーズンにご家族をはじめ幅広い世代のお客さまへ南国リゾート気分を味わえる滞在体験をお届けするため、2026年7月1日から9月30日までの期間限定で「ハワイアンフェア」を開催いたします。熱海のリゾートイメージと親和性の高いハワイをテーマに取り入れ、当ホテルのグループ施設である大型温泉テーマパーク「スパリゾートハワイアンズ」（所在地：福島県いわき市）とのコラボレーションメニューや南国リゾートをイメージした料理を楽しめるディナービュッフェ付き宿泊プランを販売するほか、館内にはフォトスポットを設置します。さらに、スタンプラリーやカラーハントなどの参加型イベントも実施し、館内にいながら南国リゾート気分を味わえる夏の思い出作りを演出します。

■スパリゾートハワイアンズとのコラボメニューを楽しむ「夏季限定 ハワイアンディナービュッフェ付き宿泊プラン」

ビュッフェレストラン「ATAMI BOLD KITCHEN」では、ハワイをテーマとした大型温泉テーマパーク「スパリゾートハワイアンズ」とのコラボレーションメニューをはじめ、ハワイをイメージした料理が並ぶディナービュッフェをご用意します。また、ハワイアンフェアにあわせたオリジナルカクテルも販売し、南国リゾート気分を感じられる食体験をお楽しみいただけます。





ガーリックシュリンプ





季節のデザート

■「（館内イベント）スタンプラリー」で夏休みの思い出づくり

7月1日から8月31日までの期間、小学生以下のお子さまを対象としたスタンプラリーを開催いたします。館内を巡りながらスタンプを集める参加型イベントで、ご滞在中の新たな発見や思い出づくりをお楽しみいただけます。ゴールした参加者には景品をご用意し、ご家族で過ごす夏休みのひとときを彩ります。また、同期間中には幼児向けのぬりえイベントも実施し、小さなお子さまにも気軽にご参加いただける企画をご用意いたします。

■館内に隠れたハワイの色を探して楽しむ「（館内イベント）カラーハント～ハワイの8色を探せ～」

9月1日から9月30日まで、ご宿泊者全員を対象とした、「（館内イベント）カラーハント～ハワイの8色を探せ～」を開催いたします。館内に散りばめられた“ハワイの8色”を探しながら館内を巡る参加型イベントで、ご家族やご友人同士でお楽しみいただけます。見つけた色を集めた参加者には景品をご用意しており、館内装飾やフォトスポットとあわせてハワイアンフェアの世界観を体感いただけます。幅広い世代の方が気軽に参加できる企画です。

【スパリゾートハワイアンズ】

南国ムードあふれるプールや温泉､フラガールショーなどが揃うハワイをテーマとした温泉テーマパーク。フラガールやファイヤーナイフダンサーによるポリネシアンショーでは華やかな衣装とともに、伝統的なフラやタヒチアンダンスなどを楽しむことができます。流れるプールやキッズプールなどの様々な屋内外プールや、高低差と滑走距離日本一（当社調べ）を誇るボディスライダー、江戸時代の湯屋を再現した世界最大級の露天風呂など、大人から子どもまで楽しめる魅力あふれる人気施設です。





【ハワイアンディナービュッフェプラン概要】

名称：夏季限定 ハワイアンディナービュッフェプラン

食事場所：ATAMI BOLD KITCHEN（亀の井ホテル 熱海内）

期間：2026年7月1日（水）～9月30日（水）

料金：1泊2食付き おひとり様 12,700円～（入湯税含む）

※表示の料金はスーペリアフォース2名様1室利用の場合です。

【スタンプラリー概要】

名称：（館内イベント）スタンプラリー

期間：2026年7月1日（水）～8月31日（月）

料金：無料（宿泊者限定）

【カラーハント概要】

名称：（館内イベント）カラーハント～ハワイの8色を探せ～

期間：9月1日（火）～9月30日（水）

料金：無料（宿泊者限定）

※表示の料金は、全て税込みです。

※写真はイメージです。

【ご予約・お問い合わせ先】

公式ウェブサイト： https://kamenoi-hotels.com/atami/

TEL：0557-83-6111（亀の井ホテル熱海代表）

【亀の井ホテル 熱海】

住所：〒413-0016静岡県熱海市水口町2-12-3／電話番号：0557-83-6111

チェックイン：15時／チェックアウト：11時

総客室数：159室





【亀の井ホテル】

「出逢いをつむぎ、すべての人をこころ豊かに」。

亀の井ホテルは、1911年（明治44年）に「日本の観光の父」と称される油屋熊八が創業した亀の井旅館をルーツとする温泉ホテルブランドです。

100年以上にわたり受け継がれてきたおもてなしの精神のもと、温泉、食、自然、文化など、その土地ならではの魅力と出逢える宿として全国に展開しています。

2022年7月に新たなホテルブランドとして誕生し、現在は全国40施設を展開。ひとつひとつの出逢いを大切に、心豊かに過ごせるひとときをお届けしています。

公式ウェブサイト：https://kamenoi-hotels.com/





【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日に始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp