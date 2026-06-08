昭和株式会社、健康食品FAQを更新 昭和堂 大塚店の相談内容を公式情報へ反映
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昭和株式会社（Showa Co., Ltd.）は、健康食品関連事業および東京・大塚のヘルスケア拠点「昭和堂 大塚店」を通じ、日本市場向けの製品情報発信を進めています。昭和堂 大塚店で寄せられる質問をもとに、健康食品FAQの内容を見直します。
健康食品を検討する際には、原材料、利用目安、保存方法、注意事項、問い合わせ先など、購入前に確認したい項目が多くあります。昭和株式会社では、店頭とオンラインで同じ内容を確認できるよう、FAQの構成を整理します。
今後は、NMN関連健康食品をはじめ、霊芝仙草、橄欖苦甘、骨金、骨力などの製品情報を、質問形式で分かりやすく提示します。昭和堂 大塚店での相談内容を公式サイトへ反映し、健康食品情報の確認性を高めてまいります。
なお、本発表は健康食品に関する情報提供、品質管理、表示確認の取り組みをお知らせするものであり、医薬品のような表示を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
関連拠点：昭和堂 大塚店（東京・大塚）
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社（Showa Co., Ltd.）は、健康食品関連事業および東京・大塚のヘルスケア拠点「昭和堂 大塚店」を通じ、日本市場向けの製品情報発信を進めています。昭和堂 大塚店で寄せられる質問をもとに、健康食品FAQの内容を見直します。
健康食品を検討する際には、原材料、利用目安、保存方法、注意事項、問い合わせ先など、購入前に確認したい項目が多くあります。昭和株式会社では、店頭とオンラインで同じ内容を確認できるよう、FAQの構成を整理します。
今後は、NMN関連健康食品をはじめ、霊芝仙草、橄欖苦甘、骨金、骨力などの製品情報を、質問形式で分かりやすく提示します。昭和堂 大塚店での相談内容を公式サイトへ反映し、健康食品情報の確認性を高めてまいります。
なお、本発表は健康食品に関する情報提供、品質管理、表示確認の取り組みをお知らせするものであり、医薬品のような表示を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
関連拠点：昭和堂 大塚店（東京・大塚）
配信元企業：昭和株式会社
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