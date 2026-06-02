Haier、ベトナムでHorizon冷蔵庫を発売し、鮮度と家電デザインの新基準を確立

ホーチミン市、ベトナム、2026年6月2日 /PRNewswire/ -- 多用途でマルチシナリオな鮮度保持ソリューションを求めるベトナムの消費者の需要に応えるため、Haierは5月29日、プレミアム冷蔵庫シリーズ「Horizon Collection」をベトナムで発売しました。これは東南アジア市場における最初の進出先となります。英国のグリニッジ王立天文台での最初の発売から、欧州全土への全面的な市場展開、そして今回のベトナムでの発売にいたるまで、Horizonシリーズはより多くの消費者にプレミアムな食品鮮度保持体験を届けるため、グローバルな事業展開を急速に拡大しています。



Haier Launches Horizon Refrigerator in Vietnam, Setting New Standards for Freshness and Home Appliance Design



熱帯における鮮度への需要に応える4つのシナリオ

東南アジアの高温多湿な気候は、アイスドリンクや多様で超新鮮な食材を必要とします。HaierのHorizonシリーズは革新的な鮮度保持技術を搭載しており、日常生活に向けた4つのシナリオベースのソリューションを提供します。

同シリーズは、Haierの世界初となるHCS湿度制御および磁気制御鮮度技術を統合しており、果物や野菜を最大7日間新鮮に保ち、新鮮な肉本来の風味を10日間保存します。この磁気技術はジュネーブ国際発明展で金賞を受賞しており、肉に含まれるタンパク質の95%以上を保持することでVDE認証を受けています。また、食品保管エリアから完全に分離され、臭いの汚染を防いで清潔な氷を素早く製造する、業界初のドアマウント型製氷システムも特徴としています。

最大716Lの大容量スペース、調整可能な棚、および深いドアビンを誇るこの冷蔵庫は、縦置きの1.5Lボトルを含め、家族全員の1週間分の食料品を簡単に収納できます。一部のモデルには、食材の種類と数量を自動的に認識して記録するAI Vision技術が搭載されており、食品管理をシンプルかつ便利にします。

同時に、HaierはHorizonシリーズの発表イベントにおいてSpace Fitシリーズの家電ソリューションも展示しました。同シリーズの冷蔵庫は、温度変動を1°C未満に抑えるHaier独自のAI全空間鮮度保持技術を搭載しています。1ヶ月間冷凍した後でも、ステーキは解凍時に柔らかく、赤く、ジューシーなままであり、栄養素の損失はありません。



Haier Launches Horizon Refrigerator in Vietnam, Setting New Standards for Freshness and Home Appliance Design



ベトナム、Haierのプレミアムな地域拡大における戦略的足がかり

ベトナムは東南アジア最大の高級冷蔵庫市場であり、地域売上の半分以上を占めています。2026年1月、Haierのベトナムにおける冷蔵庫売上は前月比で倍増し、前年比で60%以上増加したことで、同地域におけるマーケットリーダーとしての地位をさらに強固にしました。小売店舗では、並列（サイド・バイ・サイド）のデモにより、顧客はHaierの保存技術を体験できます。Space Fitシリーズは、わずか5週間で競合他社の8ヶ月間の店頭展示数に匹敵し、その5倍の売上を達成したことで、ベトナムのスマートホーム・アップグレードを先導しています。

すでにベトナムにおいて市場シェアと成長率の両方をリードしているHaierは、新たなグローバルフラッグシップであるHorizonシリーズによって、食品の鮮度保持に対する需要の高まりに応えるため製品ラインナップをさらに強化します。

さらに、Haier Smart Homeは2025年にベトナムで正式にHaierブランドを立ち上げ、現地の主要な家電小売業者DMXとの戦略的パートナーシップを締結しました。同社のAQUA洗濯機は、すでに同国においてトップの市場シェアを保持しています。

2026年4月現在、Haierは東南アジア全体の総合ブランドシェアで第1位に位置しており、ベトナム、マレーシア、およびその他の市場で40%を超える成長を遂げています。ベトナムに続き、Horizonシリーズはインドネシアとタイで展開され、同地域にわたるHaierのハイエンドなリーダーシップを牽引します。

Horizonシリーズの発売は、東南アジアにおけるHaierの冷蔵庫セグメントが、規模におけるリーダーからプレミアムブランドへと移行したことを示しています。将来に向けて、Haierはユーザー重視を維持し、現地のイノベーションとブランドのアップグレードを深化させて市場のリーダーシップを固め、継続的なハイエンドのイノベーションと強化されたシナリオベースの体験を通じて、優れた保存性、キッチンの美観、およびパートナーのための持続可能な成長を提供することを目指します。

https://www.haier.com/global/をご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com