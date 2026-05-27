炭素繊維の次なる成長の波：航空宇宙、EV、風力発電、水素インフラが牽引し、2035年までに世界市場は153億米ドル規模へ

炭素繊維の次なる成長の波：航空宇宙、EV、風力発電、水素インフラが牽引し、2035年までに世界市場は153億米ドル規模へ