グロー放電式発光分光分析装置の世界市場2025年、グローバル市場規模（金属用、非金属用）・分析レポートを発表
2025年9月2日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「グロー放電式発光分光分析装置の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、グロー放電式発光分光分析装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によれば、世界のグロー放電式発光分光分析装置市場は2023年に数十億米ドル規模で評価され、2030年にはさらに拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率（CAGR）は安定的な伸びを示すと見込まれています。
この装置は、金属や非金属の表面や内部組成を高精度に分析する技術として広く利用されており、特に冶金分野や材料研究分野において不可欠な分析ツールとなっています。精度の高さや再現性の良さから、新素材の開発や品質保証プロセスにおいても採用が進んでいます。
________________________________________
産業チェーンと応用分野
本レポートでは、グロー放電式発光分光分析装置産業のバリューチェーンを整理し、原材料供給、製造工程、流通、最終利用者に至るまでの構造を概観しています。
応用分野は大きく「冶金」と「材料研究所」に分けられ、さらに金属および非金属試料の分析に分類されます。冶金分野では鉄鋼、非鉄金属、合金の品質管理や規格適合確認に活用されています。材料研究所においては、新素材開発や先端研究に欠かせない存在です。
________________________________________
地域別市場動向
地域別の市場分析によると、アジア太平洋地域、特に中国が世界市場をリードしています。中国は国内需要の高さと研究開発投資の増加、さらに産業政策の支援により最大のシェアを占めています。
北米と欧州は、政府の研究開発支援や大学・研究機関での利用増加により堅調に成長しています。欧州は材料科学分野の先端研究が盛んで、革新的用途の開発が市場を後押ししています。南米や中東・アフリカ地域も、新興工業国の成長やインフラ整備に伴い需要拡大が期待されています。
________________________________________
市場セグメンテーション
本市場は「タイプ別」と「用途別」に分けられています。
● タイプ別
o 金属用分析装置
o 非金属用分析装置
● 用途別
o 冶金
o 材料研究所
o その他（教育機関、試験研究機関など）
特に冶金分野の需要が最も大きく、市場全体の中核を担っています。一方、材料研究所向けも先端素材開発の加速により着実に拡大しています。
________________________________________
主要企業分析
本レポートで取り上げられた主要企業には、HORIBA, Ltd.、LECO Corporation、Spectruma Analytik GmbH、QES Group Berhad、Dynamic Technology Systems などがあります。
これらの企業は技術革新を継続し、高性能で使いやすい装置の提供を強化しています。また、グローバル市場での存在感を高めるために販売網やアフターサービス体制を拡充しており、特許取得や研究機関との提携も活発に進めています。
________________________________________
技術動向と課題
グロー放電式発光分光分析装置に関する技術開発は、以下の分野で進展しています。
● 高感度化と低検出限界の改善
● 自動化やAIを活用したデータ解析技術の導入
