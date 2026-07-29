韓国発イニスフリーが「ヴォルカニック」ラインのクレンジングオイルを発売

韓国発「イニスフリー（INNISFREE）」が、毛穴ケアの「ヴォルカニック」ラインから「ブラックヴォルカニック ポア クレンジングオイル（200ｍL 1870円）を8月1日に発売する。公式オンラインストアと公式オンラインモールで取り扱う。

【画像をもっと見る】

ヴォルカニックラインは、クレイマスクを中心に毛穴悩みに寄り添うアイテムを展開。近年、毛穴汚れや皮脂、古い角質を「ため込まない」ための日々のケアへの関心が高まっていることを受け、メイクや皮脂汚れが蓄積しやすいクレンジングの段階から毛穴ケアを取り入れたいというニーズに着目。培ってきた毛穴ケアの知見を活かし、クレンジングオイルを開発した。

クレンジングオイルは、独自の皮脂吸着成分ヴォルカニックスフィアと炭を組み合わせたW吸着処方を採用。メイクはもちろん皮脂や毛穴の黒ずみ、古い角質まで取り除き、洗うたびにつるんとしたなめらかな肌を叶える。さらに、AHA、PHAのダブルピーリング成分を配合。不要な古い角質にもアプローチし、透明感のある肌印象へ導く。肌あたり良く、すっきりした洗い心地でW洗顔は不要。

◾️イニスフリー：日本公式オンラインショップ