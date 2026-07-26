◇MLB ドジャース4-3メッツ(日本時間26日、シティ・フィールド)

ドジャースの山本由伸投手が6回1失点の粘投で今季11勝目。試合後、ロバーツ監督がこの日のピッチングと記録について言及しました。

3回にカイル・タッカー選手のソロホームランや相手のミスを生かして3点を奪います。援護を受けた山本投手は6回100球、5安打、5奪三振、3四球、1失点の力投。チームは4-3で逃げ切り、4連勝。山本投手が11勝目となりました。

ロバーツ監督は、山本投手の投球について、「圧倒的によかったというほどではありませんでした」としつつ、「 必要な場面では、いつものようにしっかりと球を投げることができていたと思います」と評価します。

一方、「いくつかよくない四球もありました。 そういう意味では、これまでのような効率のよい投球ではありませんでした。フォーシームのコマンド(制球)やスプリットについては、 ここ6週間ほど見せていた状態には届いていませんでしたね」とやや辛口に振り返りました。

それでも NPB での70勝に加え、MLB通算30勝目となり、日米通算100勝に到達。節目となる記録については「それは知りませんでした。それは一つの大きな節目ですね。よいことだと思います。これからもっと勝ちますよ。メジャーで100勝はさらに価値があります」とさらなる活躍へ期待を寄せました。