「なんだこの試合は」「鳥肌止まらん」歴史的６−４大乱戦で“祭り状態”！サカがハットのイングランド、エムバペ２発のフランス撃破【W杯３決】
互いに準決勝で負けた身だ。もう失うものはない。打ち合いを予想する声は少なくなかったとはいえ、まさかこんな展開になるとは――。
現地７月18日、北中米ワールドカップの３位決定戦でフランス代表とイングランド代表が、マイアミ・スタジアムで激突した。
開始３分、イングランドが鋭いショートカウンターを発動し、デクラン・ライスがゴール。電光石火の先制点を皮切りに、18分にエズリ・コンサ、37分と45＋１分にブカヨ・サカが追加点を挙げ、イングランドがなんと４−０と大量リードして前半を終える。
大劣勢のフランスは、ハーフタイムに怒涛の４枚替えを敢行する。ウスマンヌ・デンベレら主力を一気に送り込むと、猛反撃を開始。48分にキリアン・エムバペ、54分にブラッドリー・バルコラ、66分にエムバペと次々にネットを揺らし、１点差に迫る。
前半とは真逆、フランスがイングランドに襲い掛かるなか、87分にブカヨ・サカがPKでハットトリックを達成。ただフランスは食い下がり、90＋６分でデンべレが得点するが、イングランドは90＋８分に途中出場のジュード・ベリンガムがトドメの一発を加えた。
結局トーマス・トゥヘル監督が率いるフットボールの母国が、６−４で打ち合いを制した。一方、レ・ブルーはディディエ・デシャン監督のラストマッチを飾ることはできなかった。
まさしく史上稀に見るシーソーゲーム。SNS上も大白熱だ。「なんだこの試合は」「すごい試合」「一番の祭り！」「鳥肌止まらん」といった興奮の声が溢れている。計10ゴールが生まれる歴史的な大乱戦となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】開始わずか３分！イングランドMFライスのゴラッソ
現地７月18日、北中米ワールドカップの３位決定戦でフランス代表とイングランド代表が、マイアミ・スタジアムで激突した。
開始３分、イングランドが鋭いショートカウンターを発動し、デクラン・ライスがゴール。電光石火の先制点を皮切りに、18分にエズリ・コンサ、37分と45＋１分にブカヨ・サカが追加点を挙げ、イングランドがなんと４−０と大量リードして前半を終える。
前半とは真逆、フランスがイングランドに襲い掛かるなか、87分にブカヨ・サカがPKでハットトリックを達成。ただフランスは食い下がり、90＋６分でデンべレが得点するが、イングランドは90＋８分に途中出場のジュード・ベリンガムがトドメの一発を加えた。
結局トーマス・トゥヘル監督が率いるフットボールの母国が、６−４で打ち合いを制した。一方、レ・ブルーはディディエ・デシャン監督のラストマッチを飾ることはできなかった。
まさしく史上稀に見るシーソーゲーム。SNS上も大白熱だ。「なんだこの試合は」「すごい試合」「一番の祭り！」「鳥肌止まらん」といった興奮の声が溢れている。計10ゴールが生まれる歴史的な大乱戦となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】開始わずか３分！イングランドMFライスのゴラッソ