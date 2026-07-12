《唇縫いつけ事件》逮捕された花柄のタトゥー女は甘えた声で「一口ちょうだい…」周囲が危惧していた“管理”と“洗脳”の異様な共同生活

同居する女性の唇を針と糸で縫いつけてケガをさせたとして、茨城県警は傷害の疑いで、古河市諸川の自称アルバイト従業員・櫻井政恵容疑者（50）を逮捕した。県警は、共同生活を送っていた女性に対する暴行が日常的に繰り返されていた可能性も視野に捜査を進めている。取材を進めると、被害女性とみられる人物が職場で容疑者の指示に従うように行動していたことが浮かび上がってきた。

《独自・画像多数》《独自・画像多数》「モテたし歌もうまかった」櫻井容疑者のエプロン姿でカラオケ熱唱画像、監視された自宅内や偽ブランド品、加工された自撮り、被害に遭った姉妹が料理を作る姿も

社会部記者が解説する

「被害女性の唇が縫い合わされ、会話や食事が困難な状態に置かれた後、女性は命からがら自宅を逃げ出し、近隣の商店へ駆け込みました。櫻井容疑者は警察の調べに対し、容疑を否認していますが、救出された女性の体にはあざのような痕も複数確認されている。県警は日常的な暴行の可能性も視野に、7月9日夜には2回目の家宅捜索を行っている」（社会部記者）

事件前には、被害女性をめぐって警察へ複数の相談が寄せられていたという。

「被害女性の関係者は、被害女性が櫻井容疑者と同居を始めた昨年4月以降、『洗脳されているのではないか』という趣旨の相談を県警にしている。また、別の関係者も『経済的に管理されているのではないか』という相談をしている」（社会部記者）

櫻井容疑者による“洗脳”と“経済的管理”…そうした共同生活の実態をうかがわせる証言もある。

今年4月中旬から6月末まで、短期間ながら櫻井容疑者と同じ工事現場で働いていたという元職場関係者は、当時の様子をこう振り返る。

「業務内容はコンベアで流れてくる不良ゴミの分別でした。櫻井容疑者自身はジャージにエプロン姿で、ここでは欠勤もせず週5日真面目に働いていましたが、不思議だったのは、自分が私用で現場を離れる時、自分の代わりに別の女性を休憩所で待機させていたことです。交代要員として勝手に連れて来られていたのが、今回の被害女性とみられる人物でした。

非常に痩せ細っていて、古びた服を着ており、一目見ただけで周囲が心配になるような様子でした。当初は弁当を持って来ていましたが、5月頃からはおかずのないおにぎりだけになり、見かねた周りのスタッフが惣菜を分けてあげていました」

一方で、櫻井容疑者自身の勤務態度は、職場によって異なっていたようだ。数年前、茨城県内のガラス製品工場で短期間だけ一緒に働いたという女性は、当時をこう振り返る。

「『関わりたくもない雰囲気だな』っていうのが第一印象だった。仕事態度も真面目じゃない。仕事に来ない日もあったし、仕事中もちょこちょこ勝手にタバコを吸ってサボっていた。プライベートの会話なんて一切しないし、結局1か月在籍していたかいないかで辞めてしまった。不真面目な元同僚、という印象です」

「店にSNSで知り合った男性を何人も連れて来るようになったんです」

当時、櫻井容疑者宅を出入りしていたという息子の友人らは、自宅の様子についてこう振り返った。

「３、４年前、当時はまだアパートに住んでいたんですけど、とにかく『人の出入りが激しい家だ』という噂が立っていました。昼間の明るい時間帯から玄関のドアを開けっぱなしにしていて、誰でも入れるような状態でした。

家の中に入ると、お母さん（櫻井容疑者）がいたのですが、息子さんと遊んでいても床に寝転がっているだけでした。何も話さないし、何も言ってこない。何を考えているのかわからない、家の中は非常に散らかっていて、床には洋服などが直置きされ、ゴミや物があふれていました」

容疑者周辺の関係者によると、櫻井容疑者はSNSを通じたある交流コミュニティを築いていたという。前出の飲食店従業員は、その内情をこう語る。

「店にSNSで知り合った男性を何人も連れて来るようになったんです。地元の古河だけじゃなく、常陸大宮や阿見町など、わざわざ遠方からもバラバラに来る。気になって男たちに『何の仕事をしているの？』って聞くと、全員『無職』だって。でも会計は全部、男の人が払うの、不思議ですね」

エプロン姿でカラオケを熱唱する写真も

交流するコミュニティでの櫻井容疑者についても、このような証言がある。

「コミュニティの参加者らは自分らのグループのことを『グル』って呼んでいて、ちょっと宗教に近い雰囲気でした。その中でマコ（櫻井容疑者の愛称）が一番威張っていた。メンバーの男たちはマコのことを、SNSのハンドルネーム（サクラさん）で呼んでいた。

男の人と話す時はアニメ声みたいなかわいい声で甘えたり、新しいアイコスを見つけると『それ、一口ちょうだい』っておねだりしたりする。会計になると一応財布を出すフリだけはするけど、結局『俺らが払うから』って男たちが払っていた」

さらに従業員は、「マコはカラオケだけは本当にうまかった」と振り返る。

集英社オンラインが入手した動画には、櫻井容疑者がエプロン姿のまま立ち上がり、往年のヒット歌謡曲を熱唱する様子が収められていた。

家庭では共同生活を送っていた女性との関係をめぐって深刻な証言が相次ぐ一方、外ではSNSを通じて知り合った人たちとの交友関係の中で中心的な存在として振る舞っていたという櫻井容疑者。場面によって異なる顔を見せていたこともうかがえる。

県警は、2度目の家宅捜索で押収した証拠品の分析を進めるとともに、共同生活の実態、事件の経緯について慎重に捜査を進めている。

取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班