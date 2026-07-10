二宮和也『クイズ＄ミリオネア』夏に再び放送 来年元日には第3弾も決定
二宮和也が司会を務める、フジテレビ系『クイズ＄ミリオネア』が、25日に放送される（後6：30）。初代司会者・みのもんたさんの「ファイナルアンサー？」の名セリフで一世を風靡した伝説的クイズ番組が今年元日、2代目司会者として二宮を迎えて復活。今回はその第2弾となるが、さらに来年元日も、ミリオネアが2年連続で“お正月の風物詩”となって放送されることも決定した。
【写真】さわやかにヨーグルトを紹介する二宮和也
挑戦者が挑むのは、全12問の4択クイズ。1問ごとに難易度が上がり、正解を重ねるごとに賞金も増えていく。最終問題までたどり着き、正解すれば賞金1000万円を獲得する。単純な4択クイズかと思われるかもしれないが、そこに立ちはだかるのは司会・二宮の“壁”。多くの演技経験で表現力を培った二宮だからこその、挑戦者を揺さぶるたくみな心理戦と、あの独特の“タメ”がスタジオに異様な緊張感をもたらす。「ファイナルアンサー？」の問いかけに、挑戦者たちは疑心暗鬼に陥り、自信のあったはずの答えにさえ確信を持てなくなっていく。
13年ぶりに復活した記念すべき2026年元日の放送では、橋本環奈が全問正解を勝ち取り1000万円を獲得し大きな話題に。今回も橋本に続き、この二宮の強固な“壁”と超難問を打ち破り、再び1000万円の栄冠を手にする者は現れるのか。それとも全員が二宮の手のひらの上で力尽きるのか。二宮と手に汗握る心理戦を繰り広げる豪華挑戦者や番組の詳細は随時発表していく。
【写真】さわやかにヨーグルトを紹介する二宮和也
挑戦者が挑むのは、全12問の4択クイズ。1問ごとに難易度が上がり、正解を重ねるごとに賞金も増えていく。最終問題までたどり着き、正解すれば賞金1000万円を獲得する。単純な4択クイズかと思われるかもしれないが、そこに立ちはだかるのは司会・二宮の“壁”。多くの演技経験で表現力を培った二宮だからこその、挑戦者を揺さぶるたくみな心理戦と、あの独特の“タメ”がスタジオに異様な緊張感をもたらす。「ファイナルアンサー？」の問いかけに、挑戦者たちは疑心暗鬼に陥り、自信のあったはずの答えにさえ確信を持てなくなっていく。
13年ぶりに復活した記念すべき2026年元日の放送では、橋本環奈が全問正解を勝ち取り1000万円を獲得し大きな話題に。今回も橋本に続き、この二宮の強固な“壁”と超難問を打ち破り、再び1000万円の栄冠を手にする者は現れるのか。それとも全員が二宮の手のひらの上で力尽きるのか。二宮と手に汗握る心理戦を繰り広げる豪華挑戦者や番組の詳細は随時発表していく。