「タバコ吸いながら営業すんじゃねえよ」息子が事故!?と焦った瞬間…詐欺と見抜いた父の鋭すぎる勘【作者に聞く】
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現在、不倫夫を地獄に堕とす「経費で不倫する夫の人生を壊してもいいですか？」(飛鳥新社)を発売中のみこまる(@micomalu)さん。今回は実際にあった警察からの「実は息子さんが車で事故を起こしてしまったんです」という一通の電話のエピソード「息子を騙る輩に喝！」を紹介しよう。
■「40万円で示談を」詐欺師を撃退した父の痛快な一言
ある日、みこまるさんのご主人の携帯に知らない番号からかかってきた1本の電話。仕事の電話かもしれないと思って出てみると、「実は、息子さんが勤務中に車で事故を起こしてしまったんです」と警察を名乗る男の声が聞こえてきた。突然の知らせにパニックになった、みこまるパパ。しかし詳細を聞くうち、「息子は今仕事があって抜けることができず、警察が代理で連絡をしている」という説明に違和感を覚えた。内容をよく聞くとおかしな点がいくつもあり、早い段階で詐欺電話だと気づいたという。「主人はこの段階で、詐欺電話だと気付いたそうです」と、作者のみこまるさんは振り返る。
気持ちに余裕ができると、受話器越しにタバコを吸う息遣いまで聞こえてきた。「こちらもかってやるつもりで話を聞いたようです」と、みこまるさんは当時の様子を明かす。そのまま落ち着いて状況や相手のケガの具合を尋ねると、相手は40万円での示談を持ちかけてきた。しかし、みこまるパパはすでに撃退のタイミングを見計らっており、「小1の息子が車で事故を起こすはずがない」と伝えると、相手はすぐに電話を切ったという。冷静に話の矛盾を見抜いたみこまるパパの機転が、被害を防いだ。
警察を名乗る電話や「風邪を引いた」と声音を誤魔化す手口、仕事のトラブルを装った詐欺など、手口は年々巧妙化している。家族で事前に合言葉を決めておくなど、日頃から対策を講じておきたい。いつ自分が巻き込まれるかわからない詐欺エピソード、みこまるさんの「息子を騙る輩に喝！」ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：みこまる(@micomalu)
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