「It’s a deal」の意味は？「それが取引だ」ってどういう意味！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「It’s a deal」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 ヒントは、「deal」は「取引」や「約束」という意味を持つこと。 あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「それで決まり」でした！ 「It’s a deal」は、直訳すると「それが取引だ」。 相手が提案したことに対して、「それで交渉成立！」「それで手を打とう！」と言いたいときに使えるフレーズですよ。 A：「If you help me with my English homework, I’ll buy you dinner.」

（英語の表現手伝ってくれたら、晩ご飯おごるよ）

B：「It’s a deal!」

（それで決まりね！） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部