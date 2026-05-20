「It’s a deal」の意味は？「それが取引だ」ってどういう意味！？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「It’s a deal」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、「deal」は「取引」や「約束」という意味を持つこと。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「それで決まり」でした！
「It’s a deal」は、直訳すると「それが取引だ」。
相手が提案したことに対して、「それで交渉成立！」「それで手を打とう！」と言いたいときに使えるフレーズですよ。
A：「If you help me with my English homework, I’ll buy you dinner.」
（英語の表現手伝ってくれたら、晩ご飯おごるよ）
B：「It’s a deal!」
（それで決まりね！）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部