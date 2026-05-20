「It’s a deal」の意味は？「それが取引だ」ってどういう意味！？【1分英会話】

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ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「It’s a deal」の意味は？

意外と難しいこのフレーズ。

ヒントは、「deal」は「取引」や「約束」という意味を持つこと。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「それで決まり」でした！

「It’s a deal」は、直訳すると「それが取引だ」。

相手が提案したことに対して、「それで交渉成立！」「それで手を打とう！」と言いたいときに使えるフレーズですよ。

A：「If you help me with my English homework, I’ll buy you dinner.」
　　（英語の表現手伝ってくれたら、晩ご飯おごるよ）
B：「It’s a deal!」
　　（それで決まりね！）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部