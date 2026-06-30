キリン『氷結 Ice Magic』を東京・新宿で3日間限定開催 FRUITS ZIPPER仲川瑠夏“独特の表現”で絶賛
キリンビールは30日、東京・サナギ 新宿イベントスペースで「氷結 Ice Magic2026」先行メディア体験会を実施。アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏と、お笑いコンビ・シソンヌ（じろう・長谷川忍）が登壇し、７月３日からのイベント開催に先駆けて、『氷結』を味わった。
【写真】体験会では…いい飲みっぷりの仲川瑠夏を見守る長谷川忍
この体験会は、7月3日〜5日の3日間にわたり、東京・サナギ 新宿イベントスペースで開催される「氷結 Ice Magic 2026」に先立って行われたもの。全13品をリニューアルを実施した『キリン 氷結』と『キリン 氷結無糖』のブランドの価値である「雑味のないクリアな味わい」をさらに強化する新製法を採用し、「果実のおいしさがよりはっきり感じられる味わい」を体験できるもの。今回は「−18℃」、「−5℃」、「−50℃」と3つの温度をテーマに“氷点下のおいしい魔法”と銘打ち、「Ice Magic Glass」「Ice Magic Slurry」「Ice Magic Bar」の3つのコースを用意。缶のまま飲む普段の飲み方とは異なる、新感覚の体験イベントとなっている。
先行体験会では、３人が、高所から勢いよくグラスに注いだ瞬間『氷結』が凍結しフローズン状になる「Ice Magic Slurry」を体験。じろうと仲川が“レポート対決”を行い、Slurryをよりうまく作れた仲川に軍配があがった。
勝者の仲川は、ごほうびとして「Ice Magic Glass」に注がれた『氷結』を味わうことに。「めっちゃおいしいです！」「この氷のグラス初体験だったんですけど、なんか『氷結』自体が爽快感あるので、この冷たい氷のグラスを口につけて『ひー』ってなった後に、爽快感『ぼぉあーん！』みたいな。神コラボです」と独特の表現で絶賛した。
なお、「氷結 Ice Magic2026」は、７月３日から５日に同会場で行われる。
■イベント概要
イベント名：「氷結 Ice Magic 2026」
開催日時：2026年7月3日（金）午後5：00〜午後9：00／2026年7月4日（土）正午〜午後9：00／2026年7月5日（日）正午〜午後9：00
開催場所：東京・サナギ 新宿イベントスペース
入場方法：事前予約なしで来場可
チケット：500円※3コース体験＋お土産（シチリア産レモン350ミリリットル缶1本）
【写真】体験会では…いい飲みっぷりの仲川瑠夏を見守る長谷川忍
この体験会は、7月3日〜5日の3日間にわたり、東京・サナギ 新宿イベントスペースで開催される「氷結 Ice Magic 2026」に先立って行われたもの。全13品をリニューアルを実施した『キリン 氷結』と『キリン 氷結無糖』のブランドの価値である「雑味のないクリアな味わい」をさらに強化する新製法を採用し、「果実のおいしさがよりはっきり感じられる味わい」を体験できるもの。今回は「−18℃」、「−5℃」、「−50℃」と3つの温度をテーマに“氷点下のおいしい魔法”と銘打ち、「Ice Magic Glass」「Ice Magic Slurry」「Ice Magic Bar」の3つのコースを用意。缶のまま飲む普段の飲み方とは異なる、新感覚の体験イベントとなっている。
勝者の仲川は、ごほうびとして「Ice Magic Glass」に注がれた『氷結』を味わうことに。「めっちゃおいしいです！」「この氷のグラス初体験だったんですけど、なんか『氷結』自体が爽快感あるので、この冷たい氷のグラスを口につけて『ひー』ってなった後に、爽快感『ぼぉあーん！』みたいな。神コラボです」と独特の表現で絶賛した。
なお、「氷結 Ice Magic2026」は、７月３日から５日に同会場で行われる。
■イベント概要
イベント名：「氷結 Ice Magic 2026」
開催日時：2026年7月3日（金）午後5：00〜午後9：00／2026年7月4日（土）正午〜午後9：00／2026年7月5日（日）正午〜午後9：00
開催場所：東京・サナギ 新宿イベントスペース
入場方法：事前予約なしで来場可
チケット：500円※3コース体験＋お土産（シチリア産レモン350ミリリットル缶1本）