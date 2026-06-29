日々最新の食べ放題の情報をお届けしているウレぴあ総研「うまいめし」編集部。

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いま特に注目の食べ放題ニュースを3店ピックアップしてご紹介します！

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うどん注文で天ぷらもごはんも食べ放題、三世代で楽しめるコスパ抜群のうどん専門店。「武蔵野うどん小麦晴れ」の新店舗がオープン。

4号店となる「武蔵野うどん小麦晴れ イオンモール日の出店」が2026年6月30日（火）に誕生します。

メインのうどんを1杯注文するだけで、60分制の食べ放題（ビュッフェスタイル）が楽しめるスタイルを展開。

種類豊富な天ぷらや、「かしわ飯」「カレー」といったごはんもの、うどん粉スイーツも食べ放題！

ダントツのコスパを誇るうどん食べ放題を、この機会にチェックしてみて。

店舗名：武蔵野うどん小麦晴れ イオンモール日の出店

住所：東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木237-3

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ニラックスブッフェの4店舗では2026年7月8日（水）までの期間限定で、『ハーゲンダッツ 満喫コース』が提供されています。

こちらは、「バニラ」と「ストロベリー」のハーゲンダッツアイスクリームに加え、白桃ソースとアイスクリームを組み合わせた「ハーゲンダッツ 白桃サンデー」が、時間無制限で食べ放題となるコース。

別途オーダーできるふわふわ食感の「パンケーキ」などへのトッピングも可能。

普段はちょっと特別なご褒美に食べているハーゲンダッツを、思う存分味わえる夢のチャンス！ ぜひお見逃しなく。

開催期間：2026年6月18日（木）〜7月8日（水）

実施店舗：ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間、ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと立川立飛、ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク、グランブッフェ アリオ橋本

いかがでしょうか。ぜひあなた好みの食べ放題を見つけてみてくださいね！