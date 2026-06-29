【HACCI】ミニーのデザインが可愛すぎる♡ ギフトにもぴったりな「限定コレクション」が登場！
可愛いだけじゃない、ちょっぴりオトナなミニーにきゅん♡ 今回は、この夏HACCIから限定で登場する「Sweet × ハンサムMinnie Collection」をご紹介します。洗顔やクレンジング、ハンドクリームにインナーケアまで。記念日に贈りたい特別なコレクションをぜひチェックして！
HACCIのミニーコレクションが可愛すぎ♡
この夏HACCIから限定で登場する「Sweet × ハンサムMinnie Collection」。ちょっぴりクールでオトナなミニーが人気アイテムのあちこちに描かれた、なんとも可愛すぎるコレクション！
誰かへのちょっとしたギフトや、 自分へのごほうびに♡
ギフトやごほうびに♡ HACCIのミニーコレクション
フェイスからボディ、インナーケアまで、はちみつの恵をたっぷり感じられるラインアップがズラリ。
なかでも、マヌカ クリームウォッシュは、新発想の導入美容洗顔で本コレクションのみで手に入る新製品。
ほかにも、ボディウォッシュやリップスティック、はちみつがミニーデザインの限定パケで登場。
Photograph_Mana Hayashi
Ray編集部 エディター 佐々木麗