【HACCI】ミニーのデザインが可愛すぎる♡ ギフトにもぴったりな「限定コレクション」が登場！

可愛いだけじゃない、ちょっぴりオトナなミニーにきゅん♡ 今回は、この夏HACCIから限定で登場する「Sweet × ハンサムMinnie Collection」をご紹介します。洗顔やクレンジング、ハンドクリームにインナーケアまで。記念日に贈りたい特別なコレクションをぜひチェックして！

HACCIのミニーコレクションが可愛すぎ♡ この夏HACCIから限定で登場する「Sweet × ハンサムMinnie Collection」。ちょっぴりクールでオトナなミニーが人気アイテムのあちこちに描かれた、なんとも可愛すぎるコレクション！ 誰かへのちょっとしたギフトや、 自分へのごほうびに♡

ギフトやごほうびに♡ HACCIのミニーコレクション フェイスからボディ、インナーケアまで、はちみつの恵をたっぷり感じられるラインアップがズラリ。 なかでも、マヌカ クリームウォッシュは、新発想の導入美容洗顔で本コレクションのみで手に入る新製品。 ほかにも、ボディウォッシュやリップスティック、はちみつがミニーデザインの限定パケで登場。 〈右上から時計回りに〉「Sweet × ハンサムMinnie Collection」ハニーコラーゲン（9本BOX）2種 各30mL×9本入り 5,940円、同 ハンドクリーム M・D 各25g 各3,300円、同 マヌカ クリームウォッシュ 150g 6,600円、同 メルティグレース オイルクレンジング 200mL 7,370円／以上HACCI（すべて7/1限定発売） Photograph_Mana Hayashi

Ray編集部 エディター 佐々木麗