YouTubeチャンネル「GEN TAKAGI / 北欧漫才プロジェクト」が、「カオス系ママコンビ - Jennitu | フィンランドの漫才コンテスト 第2回大会 【日本語字幕付き】」と題した動画を公開した。本動画は、2026年6月6日にフィンランド・ヒュヴィンカーで開催された漫才コンテスト「Hypeconin manzai-kilpailu 2026（ヒュペコニン・マンザイキルパイル 2026）」の様子を収めたものだ。2年連続の出場となるフィンランド人とインド人のコンビ「Jennitu」が、育児に追われる日常をテーマにしたカオスな漫才を披露している。



舞台への登場前、本人たちが考案した自己紹介文をMCが読み上げる。「忙しいママたち、いつもノンストップ！でも、空回りばっかり...いや、成し遂げるはず！何もできなくても大混乱は起こせるはず」という波乱を予感させるメッセージに、会場にも「一体どんなネタが始まるのか」という空気が漂う。



その言葉通り、漫才は序盤から予想外の展開が続く。ツッコミのNituが先にマイクの前に登場するも、相方のJenniはなぜか手にスリッパなどを抱えながら少し後ろで立ち往生。Jenniが少し遅れてマイクの前に立つと、そこから彼女は日常がいかに慌ただしく、自分がどれだけ疲れ切っているのかを語り始める。



二人とも母親ということもあり、子育ての大変さをテーマにしたあるあるネタが続いていくのかと思いきや、ネタは中盤から独特な方向へ。二人は突然、深呼吸を始めたかと思うと、Jenniが「こんなの間違っている！」と声に出し、それに呼応するようにNituも「そうね！走りましょう！」と提案する。



その後、二人はマイクの前を突然ぐるぐると走り回り、会場には何とも言えないカオスな空気が広がっていく。育児や日常の疲れという身近なテーマと、二人の不条理でシュールなムードが重なり、Jennituならではのインパクトのあるパフォーマンスとなっていた。



母親・子育てというあるある的な題材を入口にしながら、最後には予想外の方向へと展開していく本ネタは、フィンランド漫才界の黎明期ならではの空気感を体感できる一本となっている。



また、同チャンネルでは今後、大会全編の日本語字幕付き動画も公開予定とのこと。審査員たちの各ネタへのコメントや、大会全体の雰囲気まで楽しみたい場合は、そちらもあわせてチェックしたい。



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