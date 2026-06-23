コスプレ姿の相方に「漫才コンテストだってば！」 フィンランドの漫才大会で親友コンビがネタ披露

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「GEN TAKAGI / 北欧漫才プロジェクト」が、「息ぴったりの親友コンビ - Tähdistö | フィンランドの漫才コンテスト 第2回大会 【日本語字幕付き】」と題した動画を公開した。2026年6月6日にフィンランドで開催された漫才コンテスト「Hypeconin manzai-kilpailu 2026（ヒュペコニン・マンザイキルパイル 2026）」で、トップバッターを務めた女性コンビ「Tähdistö」が、息の合った掛け合いで軽快な漫才を披露している。



同大会は、フィンランドのアニメ・マンガ・ゲームイベント「Hypecon（ヒュペコン）」内で開催されたもの。動画は、SaikoとVellamoによるコンビ「Tähdistö」の紹介ビデオからスタートする。ビデオの中では、ボケのSaikoがHypeconで開催されるコスプレコンテストに参加するのだと勘違いしたまま当日を迎えた、という設定が語られ、実際のステージにもコスプレ姿で遅れて登場するというコミカルな幕開けとなった。



漫才の序盤、ツッコミのVellamoが「今日のお客さんたち、私のファンになってくれるかな？」と意気込む一方で、Saikoは「あんたには、問題があるっしょ」と意味深な一言を挟む。そこから、Vellamoの隣人の家のポストをめぐる出来事について、二人のやり取りが展開されていく。



2007年からの親友だという二人の息の合った掛け合いと、練習量が伝わるスムーズなパフォーマンスが印象的な一本となっている。



また、同チャンネルでは今後も、今大会の他の参加者のネタ動画や、大会全編の日本語字幕付き動画を公開予定。各参加者への審査員コメントなど、フィンランド漫才界の現在地をより深く楽しみたい場合は、そちらも要チェックだ。