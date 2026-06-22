この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「GEN TAKAGI / 北欧漫才プロジェクト」が、「貧乏な日本オタク２人組 - Ahdistuksen vahvimmat sotilaat | フィンランドの漫才コンテスト 第2回大会 【日本語字幕付き】」と題した動画を公開した。2026年6月6日にフィンランドで開催された漫才コンテストで、フィンランド人コンビが自虐たっぷりのネタを披露し、会場の笑いを誘う様子が収められている。



本動画は、同国のアニメ・マンガ・ゲームイベント「Hypecon（ヒュペコン）」内で開催された「Hypeconin manzai-kilpailu 2026（ヒュペコニン・マンザイキルパイル 2026）」の映像。第2回となる今大会には4組のコンビが出場し、「Ahdistuksen vahvimmat sotilaat」は4組目、大会のラストに登場した。



JoonatanとJesseによる同コンビは、自らを「貧乏な日本オタク」と紹介。事前の自己紹介文では、自分たちのお笑いのセンスについて、「バカバカしい状況」や「共感できる日常的なネタ」に基づいていると語っていた。



音楽とともに舞台に登場した二人だが、ネタは、まずマイクの前で無言のまま立ち尽くすという予想外の展開からスタート。しばらくの沈黙ののち、ボケのJoonatanが「おい、何で笑ってんだ。まだボケてないぞ」と観客をいじるような掴みで、本編へと入っていく。



ツッコミのJesseが「俺たちは親友同士でもなんでもない」と語ると、Joonatanは「お互いの顔も見たくねぇ」と重ねる。その後、二人は会場に来るまでの車内で起こった揉め事を振り返りながら、互いがどれだけ違うタイプなのかを示すために、生活スタイルの違いを次々と比較していく。



Jesseが「俺は自炊をしている」と勝ち誇ると、Joonatanは「冷凍ピザ」と一言。その後も「やる気がある日なら、温める」「大体は、電子レンジでな」と、自堕落なフィンランドの若者を思わせる生活ぶりを自虐的に披露していく。Joonatanが自身の生活スタイルを語るたびに、それがそのままボケになっていく構成が印象的で、会場からも笑いがこぼれた。



ネタの終盤、全く気が合わないことを確認した二人は、あえて互いの共通点を探し始める。しかしJoonatanは、「椎間板ヘルニア」「情緒不安定」「落ちこぼれ」など、ネガティブな要素ばかりを連発。それに対し、Jesseは「もうやめてくれ」と思わず悶絶する。



最終的に二人は、「このステージから去りたい」という思いこそが唯一の共通点だと気づく。しばらくの沈黙ののち、そのまま舞台を去っていくという、二人の世界観ならではの結末を迎えた。



日本発祥の「漫才」というスタイルを、フィンランドの若者たちが自分たちの感性で取り入れ、独自のネタとして表現していることが伝わる一本となっている。



また、同チャンネルでは今後も、今大会の他の参加者のネタ動画や、大会全編の日本語字幕付き動画を公開予定。フィンランド漫才界の黎明期に、多種多様なネタやスタイルが生まれ始めている様子にも注目したい。