【ルピシア】夏のアイスティーバッグセットが登場。グラス派もボトル派もうれしい2パターン《6月23日発売》

お茶専門店の「ルピシア」は2026年6月23日に、大きな本をイメージした特製ボックスにティーバッグを詰め合わせた「ブック オブ ティー・アンネテ」を数量限定で発売します。

特別感ある人気シリーズ第29弾

ルピシアの「ブック オブ ティー」は大きな本をイメージした特製ボックスに、ティーバッグを詰め合わせた人気商品シリーズです。

書店でも購入できる"体験するお茶の本"として話題を集め、今回で第29弾となります。

新作の「ブック オブ ティー・アンネテ」は、フランス語の副題「EN ÉTÉ（アンネテ）＝夏に」の通り、夏にぴったりのお茶がラインアップ。爽やかな柑橘フレーバーや、アイスティーにぴったりな種類など、これからの季節にぴったりの多彩なお茶が入っています。

表紙を開くとデザインの異なるティーバッグが現れる仕様です。お茶の説明やおいしい飲み方、アレンジレシピを紹介した小冊子も封入されています。

今回はグラス対応とマイボトルタイプの2パターンが登場。

・ブック オブ ティー・アンネテ 30種

ティーバッグ1個でグラス1杯分（250ml）のアイスティーを楽しめるお茶が30種類入っています。

セット内容は、以下のとおり。

■紅茶＜ノンフレーバード＞

ニルギリ・ブロークン、ケニルワース、セイロン キャンディ、ベルエポック、毎日の紅茶 ダージリンブレンド、毎日の紅茶 アッサムブレンド

■紅茶＜フレーバード＞

アールグレイ、マスカット、サクランボ、アルフォンソマンゴー（季節限定）、スウィートオレンジ、白桃、グレナダ、ホワイトサングリア、ロゼ ロワイヤル、ハニーレモネード

■緑茶・烏龍茶＜ノンフレーバード＞

黄金桂、深蒸し煎茶「祭」

■緑茶・烏龍茶＜フレーバード＞

あまなつ烏龍（季節限定）、白桃煎茶、パッションフルーツ烏龍（季節限定）、ラムネ（季節限定）

■ルイボス・ハーブ・麦茶＜ノンカフェイン＞

ラビアンローズ（季節限定）、ピッコロ、コンスタンシア、ルイボス ポワール、ボンヌ シャンス！、ルミエール、スール ラ リューヌ、香ばし黒豆麦茶

箱サイズは縦345 mm×横225 mm×厚さ65mm。ティーバッグはすべて個包装です。

価格は4500円。

・ブック オブ ティー・アンネテ 24種

ティーバッグ1個でマイボトル1本分（500ml）のアイスティーを楽しめるお茶が24種類入っています。

セット内容は、以下のとおり。

■紅茶＜ノンフレーバード＞

ケニルワース、セイロン キャンディ、ベルエポック、毎日の紅茶 ダージリンブレンド、毎日の紅茶 アッサムブレンド

■紅茶＜フレーバード＞

アールグレイ、サクランボ、アルフォンソマンゴー（季節限定）、スウィートオレンジ、白桃、グレナダ、ホワイトサングリア、ロゼ ロワイヤル、ハニーレモネード

■緑茶・烏龍茶＜ノンフレーバード＞

黄金桂、深蒸し煎茶「祭」

■緑茶・烏龍茶＜フレーバード＞

あまなつ烏龍（季節限定）、白桃煎茶、パッションフルーツ烏龍（季節限定）、ラムネ（季節限定）

■ルイボス・ハーブ・麦茶＜ノンカフェイン＞

ラビアンローズ（季節限定）、ピッコロ、コンスタンシア、ルイボス ポワール

箱サイズは縦345 mm×横225 mm×厚さ65mm。ティーバッグはすべて個包装です。

価格は4500円。

ニルギリ・ブロークン、マスカット、ボンヌ シャンス！、ルミエール、スール ラ リューヌ、香ばし黒豆麦茶の6種は、30種セットのみに入っています。

全国の書店のほか、ルピシアの店舗・通販でも購入できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部