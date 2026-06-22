スタバ30周年グッズに47都道府県デザイン ご当地色あるステッカー、ボトル＆バッグなど限定続々
【モデルプレス＝2026/06/22】スターバックスは日本上陸30周年を記念し、47都道府県ごとのデザインが楽しめる「STARBUCKS（R）Day Tripステッカー」、「STARBUCKS（R）DayTripボトル＆バッグセット」など限定コレクションが登場。6月24日（水）より店舗に並ぶ。
【写真】スタバ47都道府県デザインの限定グッズ
同コレクションは、47都道府県ごとに異なるデザインの“日本を旅するように楽しめる”ラインナップ。ステッカーセットやボトル＆バッグなど、日常使いしやすいアイテムが揃い、ビバレッジとともに、その土地ならではのストーリーを感じることができる。「STARBUCKS（R）Day Tripステッカー」は、「STARBUCKS（R）DayTripボトルをもって、日本中のスターバックスを旅しよう」をコンセプトに、47都道府県ごとに異なるデザインステッカー3枚がセットに。
全都道府県分が用意されており、「バッグに展開しているペーパーカップデザイン」「都道府県のひらがなモチーフデザイン」「県の形をコーヒー豆でイメージしたデザイン」「JIMOTOフラペチーノ（R）からインスパイアされたモチーフを持ったベアリスタデザイン」の4種から、1セットにつき3種がランダムで封入されている。
「STARBUCKS（R）DayTripボトル＆バッグセット」も、同じコンセプトのもと、47都道府県ごとに異なるデザインのバッグとボトルのセットとして展開。持ち運びやすいショルダーストラップのついたボトルバッグには、各都道府県名がペーパーカップの形になったアイコンがデザインされた。表面はデニム地でカジュアルに、内面は撥水性のある素材となっており、機能面も兼ね備えている。ボトルが出し入れしやすい巾着のような開閉部分は、旅気分を盛り上げるギンガムチェックを都道府県ごとに色味を変えて展開する。ボトルは新形状のハンドル付きの広口ステンレスボトルで、シンプルで使いやすいデザイン。同時展開のステッカーを貼ってカスタマイズでき、全国のスターバックスを巡って、ステッカーをコンプリートするなど楽しみ方も広がる。
また、「ステンレスコールドカップタンブラー」からブルー、グリーン、イエロー、ピンクの4色が登場。本体にはジュエリーのような凹凸が施され、光を受けるたびにキラキラと輝く。
ビビッドな色が特徴的な樹脂（トライタン）製カップ「ロゴコールドカップ」も、ブルー、グリーン、イエロー、ピンクの4色展開。重ねやすく、セットで集めるのもおすすめで、自宅はもちろん、オフィスや外出先でもリユースを手軽に取り入れられる。（modelpress編集部）
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【写真】スタバ47都道府県デザインの限定グッズ
◆47都道府県の魅力をデザインした限定コレクション
同コレクションは、47都道府県ごとに異なるデザインの“日本を旅するように楽しめる”ラインナップ。ステッカーセットやボトル＆バッグなど、日常使いしやすいアイテムが揃い、ビバレッジとともに、その土地ならではのストーリーを感じることができる。「STARBUCKS（R）Day Tripステッカー」は、「STARBUCKS（R）DayTripボトルをもって、日本中のスターバックスを旅しよう」をコンセプトに、47都道府県ごとに異なるデザインステッカー3枚がセットに。
「STARBUCKS（R）DayTripボトル＆バッグセット」も、同じコンセプトのもと、47都道府県ごとに異なるデザインのバッグとボトルのセットとして展開。持ち運びやすいショルダーストラップのついたボトルバッグには、各都道府県名がペーパーカップの形になったアイコンがデザインされた。表面はデニム地でカジュアルに、内面は撥水性のある素材となっており、機能面も兼ね備えている。ボトルが出し入れしやすい巾着のような開閉部分は、旅気分を盛り上げるギンガムチェックを都道府県ごとに色味を変えて展開する。ボトルは新形状のハンドル付きの広口ステンレスボトルで、シンプルで使いやすいデザイン。同時展開のステッカーを貼ってカスタマイズでき、全国のスターバックスを巡って、ステッカーをコンプリートするなど楽しみ方も広がる。
◆カラフルなコールド専用カップも登場
また、「ステンレスコールドカップタンブラー」からブルー、グリーン、イエロー、ピンクの4色が登場。本体にはジュエリーのような凹凸が施され、光を受けるたびにキラキラと輝く。
ビビッドな色が特徴的な樹脂（トライタン）製カップ「ロゴコールドカップ」も、ブルー、グリーン、イエロー、ピンクの4色展開。重ねやすく、セットで集めるのもおすすめで、自宅はもちろん、オフィスや外出先でもリユースを手軽に取り入れられる。（modelpress編集部）
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