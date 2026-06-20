この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

長居植物園（大阪市東住吉区）で現在、アジサイの見頃に合わせて「あじさいフェア」が開催されている。



同園のアジサイは約90品種・約1万株。「アンブレラスカイ」「風鈴の小路」「浮き花」などのフォトスポットが今年も設置され、多くの人が撮影に訪れている。



開園時間は9時30分～17時。入園料は、大人＝300円、大学生・高校生＝200円。あじさいフェアは6月28日まで（期間中無休）。