長居植物園で「あじさいフェア」 フォトスポット「アンブレラスカイ」が人気
長居植物園（大阪市東住吉区）で現在、アジサイの見頃に合わせて「あじさいフェア」が開催されている。
同園のアジサイは約90品種・約1万株。「アンブレラスカイ」「風鈴の小路」「浮き花」などのフォトスポットが今年も設置され、多くの人が撮影に訪れている。
開園時間は9時30分～17時。入園料は、大人＝300円、大学生・高校生＝200円。あじさいフェアは6月28日まで（期間中無休）。
同園のアジサイは約90品種・約1万株。「アンブレラスカイ」「風鈴の小路」「浮き花」などのフォトスポットが今年も設置され、多くの人が撮影に訪れている。
開園時間は9時30分～17時。入園料は、大人＝300円、大学生・高校生＝200円。あじさいフェアは6月28日まで（期間中無休）。
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