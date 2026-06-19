仕事の都合でデートをキャンセルされたときの一言８パターン
楽しみにしていたデートなのに、男性の仕事の都合で、急にドタキャンされてしまい、ガッカリした経験を持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか。お付き合い前の男性に対しては、自分の感情をぶつけることが難しいものです。そこで今回は、デートをキャンセルされてもスマートに振る舞えるように「仕事の都合でデートをキャンセルされたときの一言８パターン」を紹介させていただきます。
【１】「もう！今度のデート、ドタキャンしたら許さないからね！」
怒った振りをして、笑いを誘うパターンです。冗談っぽく伝えることで、キャンセルの電話が和む可能性があります。本気で怒っているように伝わらないように、甘い口調で伝えるなど、伝え方に工夫が必要となります。
【２】「今度、埋め合わせしてよ（笑）。」
埋め合わせを求めるパターンです。笑いながら伝えることで、冗談半分で伝えることができるでしょう。デートをキャンセルした男性の中には、何らかのお詫びをしたいと思っている方もいます。埋め合わせについて、率先して言い出すことで、スッキリした気持ちになる男性もいるでしょう。ただし、男性によっては「図々しい女だ！」と思われる可能性があるので、伝える相手を選ぶ慎重さが求められます。
【３】「連絡くれてありがとうね。仕事頑張ってね。」
デートのキャンセルについて連絡することは当然とも言える行動ですが、そんな行動に対しても「ありがとう。」と伝え、男性をホッとさせるパターンです。「ありがとう。」という言葉によって、男性に安らぎを与え、仕事に集中できるようになるでしょう。
【４】「私のことは気にしないで。」
デートをキャンセルしたことを、「本当に悪いことをしたな・・・。」と反省している男性もいるでしょう。「私のことは気にしないで。」と言うことで、男性が救われます。男性が仕事に集中できるように、言ってあげたいセリフではないでしょうか。
【５】「急な仕事が入ることもあるよね。」
「急な仕事が入ることもあるよね。」と仕事に対する理解を示すパターンです。事情を分かってくれることに、ホッとする男性もいるでしょう。あなた自身もハードに仕事をこなしていることで、この言葉がより説得力を持つことでしょう。
【６】「残念だけど、仕事が落ち着いたら行こうね。」
デートがキャンセルになったことを残念な気持ちを伝え、仕事が落ち着いたタイミングで、男性から声をかけてほしいことをやんわりと伝えるパターンです。残念な気持ちを伝えることで、デートに対して期待していたことを表現し、男性の気持ちが高まる可能性があります。ただし、キャンセルした男性を責めないような言い回しとなるように配慮が必要でしょう。
【７】「とにかく、無理し過ぎないでね！」
「無理し過ぎないでね！」と男性の体調について心配するパターンです。男性の体調をいたわることで、「優しい人だ。」と思われる可能性があります。急な仕事が大変そうな案件だった場合には、心から心配して伝えるようにしましょう。
【８】「分かりました。仕事、頑張ってください！」
「分かりました。」という表現によって、デートがキャンセルになった連絡を受領したことを伝え、「頑張ってください！」という表現によって、男性を応援する姿勢を見せるパターンです。仕事を応援することで、「仕事している自分を温かく見守ってくれる女性なのかもしれない。」と好感を抱かれる可能性があります。
みなさんが実際に言えそうな一言はあったでしょうか。また、今回紹介した一言以外に、仕事の都合でデートをキャンセルされたときの一言があれば、ぜひ教えてください。みなさんのご意見をお待ちしております。
怒った振りをして、笑いを誘うパターンです。冗談っぽく伝えることで、キャンセルの電話が和む可能性があります。本気で怒っているように伝わらないように、甘い口調で伝えるなど、伝え方に工夫が必要となります。
【２】「今度、埋め合わせしてよ（笑）。」
埋め合わせを求めるパターンです。笑いながら伝えることで、冗談半分で伝えることができるでしょう。デートをキャンセルした男性の中には、何らかのお詫びをしたいと思っている方もいます。埋め合わせについて、率先して言い出すことで、スッキリした気持ちになる男性もいるでしょう。ただし、男性によっては「図々しい女だ！」と思われる可能性があるので、伝える相手を選ぶ慎重さが求められます。
【３】「連絡くれてありがとうね。仕事頑張ってね。」
デートのキャンセルについて連絡することは当然とも言える行動ですが、そんな行動に対しても「ありがとう。」と伝え、男性をホッとさせるパターンです。「ありがとう。」という言葉によって、男性に安らぎを与え、仕事に集中できるようになるでしょう。
【４】「私のことは気にしないで。」
デートをキャンセルしたことを、「本当に悪いことをしたな・・・。」と反省している男性もいるでしょう。「私のことは気にしないで。」と言うことで、男性が救われます。男性が仕事に集中できるように、言ってあげたいセリフではないでしょうか。
【５】「急な仕事が入ることもあるよね。」
「急な仕事が入ることもあるよね。」と仕事に対する理解を示すパターンです。事情を分かってくれることに、ホッとする男性もいるでしょう。あなた自身もハードに仕事をこなしていることで、この言葉がより説得力を持つことでしょう。
【６】「残念だけど、仕事が落ち着いたら行こうね。」
デートがキャンセルになったことを残念な気持ちを伝え、仕事が落ち着いたタイミングで、男性から声をかけてほしいことをやんわりと伝えるパターンです。残念な気持ちを伝えることで、デートに対して期待していたことを表現し、男性の気持ちが高まる可能性があります。ただし、キャンセルした男性を責めないような言い回しとなるように配慮が必要でしょう。
【７】「とにかく、無理し過ぎないでね！」
「無理し過ぎないでね！」と男性の体調について心配するパターンです。男性の体調をいたわることで、「優しい人だ。」と思われる可能性があります。急な仕事が大変そうな案件だった場合には、心から心配して伝えるようにしましょう。
【８】「分かりました。仕事、頑張ってください！」
「分かりました。」という表現によって、デートがキャンセルになった連絡を受領したことを伝え、「頑張ってください！」という表現によって、男性を応援する姿勢を見せるパターンです。仕事を応援することで、「仕事している自分を温かく見守ってくれる女性なのかもしれない。」と好感を抱かれる可能性があります。
みなさんが実際に言えそうな一言はあったでしょうか。また、今回紹介した一言以外に、仕事の都合でデートをキャンセルされたときの一言があれば、ぜひ教えてください。みなさんのご意見をお待ちしております。