海を渡った「地雷系」ファッション　中国を中心に海外で広がる“病みかわいい”ブーム

黒とピンクを基調としたファッションや、涙袋を強調した「病みかわいい」メイクで知られる「地雷系」。かつては日本の若者文化の一部として語られてきたこのスタイルが、近年中国で存在感を高めている。なぜ今、中国の若者たちは地雷系に惹かれているのか。中国向けマーケティング支援を手掛けるNOVARCAの濱野智成代表取締役CEOへの取材を通して、地雷系が日本とは異なる文脈で受容されながら、新たなファッショントレンドとして広がる実態が見えてきた。 濱野智成 （） ノヴァルカ代表取締役社長CEO 大学卒業後、デロイト トーマツグループに入社。グループ最年少のシニアマネージャーとして東京支社長等を歴任。株式会社ホットリンクにCOOとして参画後、新規事業を分社化し株式会社NOVARCAを創業。代表取締役社長CEOに就任。オールバウンド戦略を通じた日本ブランドの世界的成長を促進するプラットフォームの開発･運営を行い､年間10ヶ国・地域以上で活動中。

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中国で広がる「地雷系」ブーム

地雷系ファッションは、日本で2010年代後半に広まったファッションスタイル。黒やピンクを基調に、リボンやフリル、レースなどのガーリーなモチーフと、チェーンや十字架、スタッズといったダークな要素を組み合わせたスタイルを特徴とし、涙袋を強調した垂れ目メイクや下瞼にひいた「地雷ライン」、赤みシャドウで目元を囲んだ“泣き顔風”メイクなどによって、「病みかわいい」と形容される独特の世界観を演出する。もともとは「見た目はかわいらしいが、恋愛面では危うさを抱える女性」を指すネットスラング「地雷女」に由来するとされ、パステルカラーを基調としアイドルやキャラクターの“推し活”ファッションとして定着した量産型ファッションや、ゴシック・ロリータファッションなどの影響を受けながら発展したという説もある。TikTokやXなどのSNSを中心に広がっていたが、2019年から2024年にかけて「サイコミ」で連載されていた漫画「明日、私は誰かのカノジョ（通称：明日カノ）」のヒットやドラマ化をきっかけに、その世界観はより幅広い層へ浸透。また近年は、量産型ファッションの甘さと地雷系のメイクや世界観を融合した「量産型地雷系」も台頭しつつあり、スタイルはさらに多様化している。

濱野氏によると、中国での「地雷系」の認知度はここ数年で10〜20代前半を中心に大きく上昇しているという。認知拡大の流れは2020年頃までさかのぼる。当初はゲーム「NEEDY GIRL OVERDOSE（主播女孩重度依赖）」の主人公 超絶最かわてんしちゃん（通称：超てんちゃん）の服装などを通じて、一部のアニメ・ゲームファンの間で知られる存在だった。その後、TikTokやInstagramに投稿された日本のユーザーによる地雷系メイクやファッションのコンテンツが、中国のSNS「RED（小紅書）」や「抖音（Douyin）」に転載されたことで、中国の若年層の間で日本発のファッショントレンドとして地雷系スタイルが急速に拡散。2023年頃には「地雷妆（地雷メイク）」「地雷系女子」などのワードが若年層のトレンドとして定着した。さらに2024年には、日本の地雷系女子がエナジードリンクをご飯にかけて食べるという動画が中国のSNSに転載されバイラルに。大量のパロディや二次創作が派生したことで、地雷系の認知が一般層にも広がったという。

海外展開を加速させている「ウィゴー（WEGO）」も「地雷系ファッション」の海外需要の高まりを実感している。同社の広報担当者によると、原宿や渋谷の店舗では特に中国をはじめとするアジア圏から訪日外国人客による地雷系アイテムの購入が増加しており、店舗では「トー横界隈」のファッションアイテムを探していると話す外国人客もいるという。

日本とは異なる受容 “病み”よりもヴィジュアル重視

濱野氏は中国での地雷系人気について、日本とは異なる形で受容されている点が特徴だと指摘する。日本では、歌舞伎町の新宿東宝ビル周辺に集まる若者を指す「トー横界隈」や、ホストクラブに多額の金銭を費やす女性を意味する「ホス狂」など、社会的・心理的背景と結び付けて語られることも少なくない。一方、中国ではそうした文脈はほとんど共有されておらず、「ダークで可愛い」「儚げで魅力的」といったあくまでも表面上のヴィジュアル表現として受け止められているという。黒とピンクを基調としたコーディネートや、レース、フリル、リボン、厚底シューズ、ツインテール、涙袋を強調したメイクなどが象徴的な要素として認識されており、社会的背景を伴うサブカルチャーというより、「病みかわいい」を演出するファッションジャンルとして定着しつつある。その結果、地雷系の「重い背景」が剥離され、ローカライズされた「見た目だけの記号遊び」へと変化しているという。

さらに近年はその傾向に拍車がかかっている。その要因の一つがREDなどのSNS上で使われる関連ワードだという。初期から使用されている「#地雷系」「#地雷女」「#地雷妆（地雷メイク）」といったハッシュタグに加え、「#病娇（ヤンデレ）」「#魔爪（モンスターエナジードリンク）」などのタグとの並行使用が、流行の可視化を後押し。また、メイクや服装、加工方法から中国らしさを消し、日本の地雷系女子やアニメキャラクターのような見た目を目指す「#去中味」と呼ばれるスラングが生まれるなど、自然発生的にコミュニティを形成している。

また昨今では、地雷系のローカライズ化の動きが顕著だという。Y2Kやゴシック、ロリータ、ストリートファッションの要素が混ざり合い、よりSNS映えを意識したスタイルへと変化。アジア系サブカルチャーをミックスしたファッションを指す中国独自の若者文化「ヤービーフォン（亚比风）」との融合により、「暗黒風（ダークスタイル）」や「甜酷风（スイート＆クール）」といった、より広く大衆受けするストリートファッション名が名付けられ、大衆ファッションの一部として消化されている。

広がる人気、その先は 規制と競争が課題に

中国では、消費者の関心が実用性から自己表現へ移りつつあるという。この背景を踏まえ、中国独自の「病みかわいい」スタイルとして定着し始めている地雷系ファッションも、自身の感情や内面、個性を表現する手段として支持を広げ、今後も需要が拡大すると濱野氏は予想する。

一方で、市場拡大と同時にいくつかのリスクも存在すると同氏。最大の懸念の一つが中国特有の規制リスクだという。過去には自傷行為を想起させるコンテンツへの規制を理由に「地雷系」に関連する一部ハッシュタグがSNS上で削除・検索制限の対象となったケースもあり、プラットフォームの方針変更によってトレンドの可視性が大きく左右される可能性がある。また、中国の若年層市場ではトレンドの移り変わりが非常に速い。SNSで人気を集めたコンテンツやIP商品が短期間で価格下落や大量在庫問題に直面する事例も報告されており、現在の人気が長期的に継続する保証はない。さらに、近年は中国のローカルブランド、通称「グオチャオ（国潮）」や、伝統文化を現代風に再解釈した「新中式」ファッションの人気も高まっている。日本発のサブカルチャーファッションは、こうしたローカルブランドとの競争にも直面しており、単に日本発であることだけでは差別化が難しくなりつつあるという。

地雷系は現在、中国市場で新たなファッショントレンドとして存在感を高めているのは確かだ。しかし、その成長を持続的なビジネスへと結び付けるためには、現地のトレンド変化や規制環境を的確に捉えながら、中国独自の消費者ニーズに合わせた展開が求められている。