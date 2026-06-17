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YouTubeチャンネル「GEN TAKAGI / 北欧漫才プロジェクト」が、「ナイツから北欧の漫才大会へ応援メッセージ！ | フィンランドの漫才コンテスト 第2回大会 【日本語字幕付き】」と題した動画を公開した。動画では、2026年6月6日にフィンランド・ヒュヴィンカーで開催された「Hypeconin manzai-kilpailu 2026（ヒュペコニン・マンザイキルパイル 2026）」の冒頭で上映された、漫才コンビ「ナイツ」からのビデオメッセージと、それを見守る会場の温かい雰囲気が収められている。



「Hypeconin manzai-kilpailu」は、アニメ・マンガ・ゲームイベント「Hypecon（ヒュペコン）」内で開催されている漫才コンテスト。今回は昨年に続く第2回大会となり、4組のコンビが出場した。当日は満席となる盛況ぶりで、会場に入りきれない来場者も出るほどの注目を集めた。



ナイツは、フィンランドで公開されたドキュメンタリー番組にも出演し、その中で漫才について語っている。そうした経緯もあり、大会冒頭でナイツからのビデオメッセージが紹介されると、客席からは温かい拍手が沸き起こった。



ビデオメッセージの中でナイツの塙宣之は、前年優勝コンビである「OHO（オホ）」について「去年は“我々の弟子”のOHOが優勝した」と、愛あるボケを交えてコメント。さらに土屋伸之も「北欧の漫才がどんどん盛り上がってくれたら本当に嬉しい」と語り、二人は「いつか東京でもやってほしい」「フィンランドにも行きたい」と、今後の交流にも期待を寄せた。



これに対し、今大会で審査員を務めたOHOのダンスクとアーポは、以前ナイツのラジオ番組に電話出演した際のエピソードを披露。日本での漫才挑戦についても「夢みたいな話。機会があったらぜひ挑戦したい」と意欲を見せた。



フィンランドで独自の広がりを見せる漫才文化と、国境を越えた漫才師同士の交流は、今後の北欧漫才プロジェクトのさらなる展開を感じさせる内容となっている。



なお、同チャンネルでは今後、今大会の出場コンビのネタ動画や優勝者インタビュー、大会全編の日本語字幕版も順次公開予定とのこと。日本とフィンランドをつなぐ新たなエンターテインメントの動きとして、今後の展開にも注目が集まりそうだ。