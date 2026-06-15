小泉進次郎防衛大臣は１５日、Ｘを更新。オランダ大使館からの招きで、サッカーワールドカップの日本対オランダ戦をオランダの国防大臣らとともに観戦した様子をアップした。

オランダ大使館の公式Ｘは「ＦＩＦＡワールドカップのグループＦで日本対オランダがキックオフしました！日本にあるオランダ大使館では、オランダ国防大臣と日本の防衛大臣小泉進次郎を熱烈に歓迎します！日本チームとオランダチームの両方を応援します！」と投稿していた。

進次郎大臣のＸでは観戦の様子の写真もアップされたが、当然ながら日本は圧倒的アウェー。ほぼ全員がオレンジのユニフォームに身を包んでいる中、進次郎大臣だけがブルーのユニフォーム姿だった。

試合は日本が追いつき２−２の引き分けに。進次郎大臣は「オランダの副首相兼国防大臣のディランとの友情は維持されました（笑）。日本代表、オランダ代表、両チームの全力プレーに敬意と感謝。日本、よく追いついた！早起きして良かった！日本代表、ありがとう！」と投稿。

続けて「試合結果によってはお互いの友情にヒビが入りかねないと心配する声もありましたが（笑）、逆に友情が深まる時間になりました」とも投稿。「オランダ大使館の皆さんも早朝からありがとうございました！」と感謝をつづっていた。