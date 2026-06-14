「気がつけばTシャツばっかり」を回避 オシャレの幅を広げる「薄い重ね着」

装いが軽やかになるこれから。ブラウスやTシャツ1枚のオシャレもいいけれど、それらばかりだと飽きがきてしまうのも事実。薄着一辺倒にならないために、オシャレのバリエーションが増える「軽やかな重ね着」テクニックをご紹介。







デザインするように「カットソーどうし」

インナーとして役立つカットソーを、あえて2枚重ねてデザイントップス風にアレンジ。肌寒さを回避できるうえ、ワンパターンになりがちなトップスづかいの手数が広がる。







「カジュアルなロゴTとロンT」

アクセがわりにロゴをのぞかせてラフな装いの手抜き感を払拭

グレーヘンリーネックカットソー／バナナ・リパブリック 中に着たロゴTシャツ／マイカ アンド ディール（MICA & DEAL 恵比寿店） 白スエットパンツ／GU キャップ／ニューエラ 眼鏡／ザベッドフォードホテル（キングスター） ソックス／靴下屋（タビオ） ローファー／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）





1枚だと主張も強いロゴTシャツの見える面積を調節し、グレーで引き締め。あえて適当に着たヘンリーネックのボタンやすそが、ゆるいカジュアルを単調に見せないひと手間に。







「シアーな長そでで柄と無地」

さわやかなレイヤードに意表をつくハート柄のアクセント

ブルーシアーカットソー／アンヌーク（ànuke 新宿LUMINE2店） 中に着たグリーンシアーカットソー／SeaRoomlynn 白パンツ／styling/ （styling/ ルミネ新宿1店） サスペンダー／アルバート サーストン（真下商事） ブーツ／A de Vivre





フロッキー加工をほどこしたハート柄のトップスは、中からちら見せしてポイントづかい。1枚だと甘さが気になる色や柄をブルーで落ち着かせて着やすいバランスに。







「同色＆同素材でボートとV」

ネックラインだけ差をつけてALL黒ののっぺり感をセーブ

黒レイヤードカットソー／ミースロエ（MIESROHE ルミネ新宿1店） 黒パンツ／アンヌーク（ànuke 新宿LUMINE2店） 手に持ったストール／アソース メレ（アイネックス） パンプス／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）





メリハリのあるレイヤードがすでに完成した、深Vネックとボートネックトップスのセット。首元で抑揚がつき、暗色合わせも間のびしない。







（コーディネートのプライスなど詳細）

【全15スタイルの一覧】≫シンプルなのに「普通すぎない」シンプルに飽きないための「薄い重ね着」成功例