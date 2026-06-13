BANILA COのPOPUP開催！限定クッションや豪華特典が楽しめる表参道イベント

韓国発の人気コスメブランド「BANILA CO（バニラコ）」が、2026年6月24日から表参道で期間限定POPUP STOREを開催します。話題のクッションファンデーション限定パッケージをはじめ、POPUP限定商品や先行発売アイテム、さらに豪華な来場特典や購入者プレゼントまで盛りだくさん♡コスメ好きなら見逃せない特別イベントの魅力を詳しくご紹介します。

BANILA CO POPUP限定アイテムに注目

今回のPOPUP最大の見どころは、「エッセンス スキン クッション」シリーズの限定エディションです。

限定カスタムケースに、お好みのクッションファンデーションをセットして購入できる特別仕様となっています。

価格はいずれも2,970円（税込）。なお、カスタムケース単体での販売はありません。

エッセンススキンピンククッション

カラー：19ポーセリン／21ロージー／21ヌード／23ベージュ

エッセンススキンデュークッション



カラー：19ソフトクリーム／20.5ラベンダーアイボリー／21ニュートラルアイボリー／21.5サンドアイボリー

さらに、人気のクレンジングバームからは「クリーンイットゼロ クレンジングバーム OR エアリーブロッサムエディション〈180ml〉」が登場。大容量サイズで価格は2,650円（税込）です。

SNSで話題の「ノーグルーアイラッシュ」1,480円（税込）は、つけまつげのり不要で密着する便利アイテム。

さらに、強力タイプへ進化した「ボリュームリッププランパー マキシショット」も登場し、美容好きの注目を集めそうです。

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豪華ノベルティ＆来店イベント

POPUPでは購入金額に応じた豪華特典も用意されています。

商品1個以上購入：バニラコぷくぷくシール

税込4,000円購入：JEONGHAN MINI PHOTO4種／BANILA COフォトホルダーキーリング

税込5,000円購入：ミニトーンアップベースキーリング

税込6,000円購入：バニラコエコバッグ

税込7,000円以上購入：上記ノベルティから自由に選択可能

※数量限定、なくなり次第終了

来店イベントも充実しています。

入店時に配布されるリーフレットにはサンプル3種入り。ミッションをクリアすると「クレンジングバーム7ml」をプレゼント。さらにハズレなしのガチャガチャにも参加できます。

また、公式LINE友だち追加でオリジナルハンカチ、公式Instagramフォローでオリジナルボトルをプレゼント。

さらに、クレンジングバーム発売20周年を記念し、2006年生まれの来場者には「クレンジングバーム25ml」をプレゼントする特別企画も実施されます。

開催期間は2026年6月24日（水）～7月5日（日）、会場はZeroBase表参道です。

限定コスメとの出会いを楽しんで♡

BANILA COのPOPUP STOREは、限定パッケージや先行発売アイテム、豪華ノベルティなど魅力が詰まったイベントです。

人気クッションファンデーションを自分好みにカスタムできる限定エディションや、SNSでも話題の新商品を実際に試せる貴重な機会♡

美容好きならぜひ足を運んで、BANILA COの世界観をたっぷり体験してみてはいかがでしょうか。