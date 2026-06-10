「最低じゃないか」と娘の行動に怒る夫。自分が同じことをしてる自覚がないんだ／夫ですが会社辞めました【傑作選】〜葉月家の場合〜
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会社を辞めた夫と大黒柱妻、家庭を顧みない夫と手のかかる娘に悩まされる妻、不機嫌で家族を支配する夫に苦しむ妻…。自然豊かな葉山で暮らすそれぞれの家族は、様々な思いを抱えながら、一歩一歩前に進んでいきます。
神奈川県葉山町在住の漫画家・とげとげ。さんが、ご自身の体験や周囲の方々への取材をもとに、現代を生きる夫婦や家族の在り方を丁寧に描く『夫ですが会社辞めました』。その中でも特に人気の高い葉月家のエピソードを再構成してお届けします。
香代は夫の不機嫌な態度に日々悩まされていました。ちょっとイライラすると大声で怒鳴ったり、ドアを乱暴に開閉して大きな音をたてたり。そんな中、ユイの言動のキツさが園の一部の保護者の間で話題になり、子どもたちがユイに泣かされているのではないかと不満の声が上がっていました。
ある日、おもちゃを床に叩きつけソラくんを驚かせ泣かしてしまったユイに対して「大きな音を出されたら怖いよ」と岡田パパが注意すると、ユイは「でも、パパはやるもん！」と反論。それを聞いた香代は、ユイの言動に夫の態度が影響を与えていることに衝撃を受けるのでした。そのことをなんとか夫にわかってもらいたいのですが……。
香代は夫の機嫌のいいタイミングを見計らって状況を伝えようとしましたが、夫の不機嫌の兆候を見て萎縮してしまいました。結局うまく話せないまま、ついお茶をにごして解決を先延ばしにしてしまいます。こんなとき、夫にどんなふうに話したらわかってもらえると思いますか？
著＝とげとげ。