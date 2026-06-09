【バッファロー・サポーター（一般成人男性サイズ）】 6月9日発売 価格： 16,500円(バッファローレザー製) 8,800円(合成皮革製)

キャステムは、「キン肉マン」のバッファローマンのサポーター「バッファロー・サポーター（一般成人男性サイズ）」を6月9日15時より販売を開始した。価格はバッファローレザー製が限定100個で、16,500円。合成皮革製が8,800円。販売は同社のECサイトで販売されている。

本製品はバッファローマンが両腕、および両足に装備しているサポーターの腕部を再現した商品。サイズは一般男性向けにサイズダウンされているが、重量は3kg、バッファローマンのパワフルさも体験できる。

6月9日はバッファローマンの誕生日。サポーターは原作上では柔らかいような材質の描写となっており、キャステムが得意とする金属とは異なる材質の様に見える。有限会社アルファ企画（代表取締役：廣中登志治）と連携して製作、限定100個となるサポーターは材質にもこだわり、本物のバッファローレザーで作り上げた。バッファローレザーは家畜革として流通している代表的な皮革の中で、革の表面強度がダントツに高いという。

身長2メートル50センチ、体重220キロのバッファローマン自身が装着しているサポーターは非常にサイズが大きい為、一般成人男性用（1/2サイズ）にスケールダウンしての商品化となっている。商品説明では装着以外にも、原作のバッファローマンが使った様に、枕としても使えるとのこと。ファンは2つ購入し、両腕に装着するのもいいだろう。

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