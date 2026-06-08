【牡羊座】週間タロット占い《来週：2026年6月15日〜6月21日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年6月15日〜6月21日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年6月8日〜6月14日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では自分を抑えない方が良さそうです』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
周囲との摩擦を避けるために、自分の存在を押さえ気味にしていくでしょう。それでストレスがかかりそうなことを減らしていきます。仕事や公の場では自分に良くしてくれない人に、親切を注いだり協力していくことが嫌になります。距離をあけるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
自分の依存心や重たい愛情を見せていくことで、逆に相手の気持ちも２人の関係もコントロールしやすくなります。お揃いのものを身につけるなど、見た目や形でも示していきましょう。シングルの方は、嘘や隠しごとが多い人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分の印象を下げない距離感を知りたいと思っています。
｜時期｜
6月15日 手放すものがある ／ 6月20日 方向性が決まる
｜ラッキーアイテム｜
個室
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞