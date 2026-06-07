ついに7000回を迎える『ナンバーズ４』　専門家が“節目”に狙う「この数字」

ストレートの“理論値”は90万円

‛94年10月７日からスタートした数字選択式宝くじの『ナンバーズ４』が、６月８日に7000回の節目を迎える。

当せん確率（1万分の１）の７割を超えることで、いまだに出現していないナンバーがクローズアップされはじめ、一撃100万円を狙う新規ファンが増えているという。

ナンバーズ４の人気の理由は、気軽に“帯封”をゲットできるスタイルだ。宝くじアドバイザーの長利正弘氏が解説する。

「実にシンプルな宝くじで『0000』〜『9999』の中から好きな４桁の番号を選ぶだけです。ストレート（順番通りの的中）の当せん確率は１万分の１で、１口は200円です。宝くじ売り場のほか、宝くじ公式サイトなどのインターネットや一部の銀行のATM、一部のコンビニでも購入できます。年末年始の４日間（12月31日〜１月３日）のみ販売や換金ができないぐらいで、ほぼ年中無休。抽せん日は毎週、月曜日から金曜日までの５回とあって、平日の仕事帰りに抽せん会場のライブ中継（宝くじ公式サイトで18時45分〜）を見るのが楽しみです」

発売は抽せん日当日の18時30分までで、４つの数字の申し込みタイプは、順番どおりに的中させる「ストレート」、順不同でも当せんとなる「ボックス」、そしてストレート100円分＋ボックス100円分の「セット」の３種類（払い戻しは「ストレート」「ボックス」「セット・ストレート」「セット・ボックス」の４タイプ）と実にシンプルだ。

ただし、当せん金額は当せん口数によって大きく変動するため、数字選びがポイントになる。

「まず、当せん金額の“理論値”を見ていくと、的中確率が１万分の１のストレートでは約90万円、ボックスは４つの数字がすべて異なる『0123』などの場合（シングルと呼ばれる）は１万分の24通りのため3万7500円です。ちなみに『0012』などのダブル（2ケタ同一）は7万5000円、『0011』といったダブルダブル（同一２組）は15万円、『0001』のようなトリプル（３ケタ同一）は22万5000円というように、期待値の金額がかなり異なりますし、当せん口数によっても大きく変わります」（以下の「」も、前出の長利氏）

例えば、ストレートの過去最高配当は、‛94年11月25日の第８回「7507」で271万7700円。逆に最も少額だったのは‛95年１月24日の第19回「1013」で15万6600円だった。

「理論値の3倍を超える当せん金額になることもあれば、逆に6分の1なんてケースもあります。5月も1日に159万6700円（当せん本数は7口）」が出たかと思えば、15日は16万2500円（532口）でした」

意外にも「7777」のようなすべて同一数字（10通り）のゾロ目も、高額配当の期待は薄い。

過去に出現したゾロ目は「０」＝１回、「１」＝２回、「２」＝１回、「５」＝１回、「７」＝２回、「８」＝１回の計８回。しかし、最高額は「７」の31万3000円で、最少は｢８｣の18万4400円と理論値を大きく下回った。

「現時点で、未出現のゾロ目は『３』『４』『６』『９』の４つですが、常連のファンが狙っている可能性が高そうなので、個人的には購入しません(笑)」

では、どう狙えば理論値を上回る帯封を射止めることができるのか。

5月は100万円オーバーが8回

過去にたびたび「セット」購入で「ストレート・ボックス」を的中させている長利氏の流儀を聞いてみると、

「4年程前まではトリプル（３ケタ同一）で高額配当を狙っていました。一見、出現率が低く見られがちですが、実際は360通り（４×９×10）なので250分の9。年間の抽せん回数が約250回ですから、理論上は１年間に９回ほど出現するからです。ただ、こちらもいまだにボックス（順不同）でも出現していないトリプルが『0002』『1110』『2226』『5554』『8884』『9994』の６個となり、トリプルでの高配当狙いが厳しく感じてきています。実際に先月も５日に『9998』、18日に『1411』が飛び出すも、ストレートの配当は74万3600円と42万7800円でした」

ナンバーズ４の常連ファンの多くは、ネットでの継続購入や最大10回分（２週間分）をまとめて購入するケースが多いそうで、節目の7000回を迎えることで、ゾロ目やトリプルの未出現の数字は、さらに高配当を望めない傾向が強まっているようにも映る。

「そこで、私は基本的にダブル狙い（4つの中に同じ数字を2個入れる）をしつつ、過去に宝くじ公式サイトで『好きな数字』のアンケート調査を行った際にワースト4だった『0』『4』『6』『9』の中から少なくとも1つは入れて購入しています。ちなみに5月は『99』のダブルを軸に『9289』を狙いました。結果、『99』が2度出現するも、相手が『3と1』『7と4』で撃沈でした(涙)」

5月はストレートの100万円オーバーが8回あったが、そのうちの５本がダブル（同じ数字が２個）だ。

最後に長利氏から7000回目の狙い目をズバリ聞いた。

「過去6回の節目の当せん番号を見ると、その流れから『77』のダブルを入れた『6771』。それと過去3年間の6月の出目を集計して選んだ『2346』。どちらも6月の期間中も狙い続けてみたいです」

ネット上には、過去に出現したか否かを調べるサイトが複数あるので、狙ってみたい４桁の番号を検索して、過去の出現状況を確認してから購入してもよさそうだ――。