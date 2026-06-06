「男の親友」って本当に成立する？ テレ朝・三谷紬アナが芸人・永野と激論！ 「下心」の正体とは

「男友達」という存在は、果たして本当に成立するのか？ テレビ朝日アナウンサーの三谷紬さんは『永野&くるまのひっかかりニーチェ』で「男の親友がいる」と公言したことで永野さんと激論を戦わせることに。「下心」という言葉の意味と男女の友情の本質に迫る。

【写真】ドーナツを頬張る三谷紬アナウンサー

異性の友達はアリかなしか

男友達という言葉の響きをどう感じるかは、人それぞれだと思います。

「異性の友達はアリかなしか」





何度も繰り返されたいつまでも結論の出ない議論。

担当している番組『永野&くるまのひっかかりニーチェ』で、「私には男の親友がいる」と公言しました。



率直にそう思ったから言ったのですが、永野さんに口をあんぐり開けて驚かれました。

「本当に友達なの？下心なし？！」（永野）



人によって価値観が違うんだということを改めて気づかされた瞬間でした。

この議論になると毎回出てくるのが「下心」というワード。



下心がないなら友達、下心があるなら友達ではない。

そう簡単に仕分けできるものなのか、モヤモヤします。

下心とは？

何なんですかね、「下心」って。



この嫌な感じの言葉の響き。

その言葉の裏に隠された利害・打算のようなものを私は感じます。



そもそも友達というのは、そういう計算じみたことは何も考えずに「一緒にいることに違和感を覚えない相手」なのではないかと思うのです。

番組内で私の親友だと紹介した“げんみー”と”かずと”とは大学で出会いました。



もう友達歴は13年目です（笑）。

初めて会った時、「男の人だから仲良くなっていいのかな？」なんて一つも考えませんでした。気がついたら一緒に笑っていたのです。



“げんみー”が沖縄で仕事をしていた時期は、“かずと”と“げんみーの家”に旅行がてら泊まりに行きました。

深夜に車を飛ばして、ゴザを敷いて川の字で横になり、沖縄の満天の星を何時間もただただ眺めました。



その時に撮影した星の写真は今でも思い出の一枚です。

番組で話した女の親友“かえで”も交えて韓国旅行に行って、大部屋で雑魚寝をしました。



旅行に行くとなるといつも沖縄を提案してくる“げんみー”を強引に初めての韓国に連れて行きましたが、想像以上に楽しんでくれて、「次はいつ韓国に行く？！」と今でも3週間に1度くらい言われます。

いまだに月に2度ほどは“げんみー”“かずと”“かえで”から「今日暇？」「今週会えない？」と集まって、なんでもなくダラダラと一緒にお酒を飲んでいます。



最近あったことを話したり、日頃の鬱憤を晴らすための楽しい未来の予定を立てたり。「男」ではありますが、女子校時代に出会った親友たちとなんら変わりはありません。

私にとって彼らは、人生の大事な存在。



私の日々を明るいものにしてくれていて、感謝の気持ちでいっぱいです。

男女で物事を考えなくなってきた世の中なのに、どうして友達という括りになると途端に嫌悪感を示されるのでしょうか。



もちろん、『男友達だと思っていたのに、下心があったことが発覚し、友達ではいられなくなった…』とすごく嫌な思いをされた方がいらっしゃるのもわかります。

相手の「性別」よりも

私にはこのような経験はありませんが、実際に友達にもいました。



とても仲が良く、一緒に遊びに行くような友達だったけれど、突然告白されてびっくりし、そういうつもりではなかったので…と疎遠になってしまったという話。

大事な友達を突然失うような感覚、寂しいですし、悲しいですよね。



その友達は、告白される前日まで普通に笑って話していた相手です。何かが急に変わったわけではなく、ただ、気持ちが言葉になった瞬間に、二人の間にあったものの名前が変わってしまうのです。

「友達」ではなく「断った相手」「断られた相手」になってしまう。それが何より切ないのだと思います。



そして男女どちらも悪くないというのがさらに辛いところです。

けれど、どうしても友達にだけ「男女」が適用される感覚に納得できないのです…。



私は普段仕事で出会う方や職場で接する方を性別で判断したり、仲が良いからと怪しんだりすることはしません。世の中的にも、当たり前ですよね？

ただ、だからこそ、「友達」の場合、心の距離が近いことから「下心」という概念が忍び込んでしまう余地があるのかもしれません。



しかし、私は逆だと思うのです。

本当に親しくなるほど、相手の「性別」よりも「その人そのもの」が前に出てきます。



“げんみー”と“かずと”のことを考えるとき、私は「男の人」と思い浮かべることはありません。

旅行先で呆れるほどよく笑った夜のことや、愚痴を言い終わった後に皆で乾杯して全てがどうでも良くなったあの気持ちを思い浮かべています。



「下心がないから友達」というより、「友達になるほど、下心が入り込む隙間がなくなる」のではないかと、私は思っています。

もちろん、すべての人に当てはまるとは思っていません。



あくまでも自論です。

この問いが「結論の出ない議論」であり続けるのは、答えが存在しないからではなく、答えが人の数だけあるからなのでしょう。



その人のこれまで歩んできた人生での経験や、その環境によって大きく意見が変わるのかもしれないと思います。

だから「そういう考え方の人もいるんだなぁ」くらいで読んでいただけたら嬉しいです（笑）。

文／三谷紬