「パイの実AI4コマメーカー」登場 “世界に一つだけ”の推し活4コマ漫画を自動生成
【モデルプレス＝2026/06/04】ロッテでは、パイの実史上初のアニメ公開を記念して開発した、生成AIサービス 「パイの実AI4コマメーカー」を6月10日から64日間限定で提供する。
【写真】パイの実、“世界に一つだけ”の推し活AI4コマメーカー登場
期間は「パイの実」のおいしさの秘訣である生地の64層にちなんでいる。ロッテとアルの生成AIを用いた共同開発は、2025年リリースした「ビックリマンAI名刺メーカー」に続いて2度目。ロッテでは、1979年の発売以来、長年愛され続けているロングセラー「パイの実」を改革し、史上初の“推し”を描く新プロジェクト「パイの実おしの森プロジェクト」を2026年4月より始動。プロジェクトの世界観を設計するなかで、現代の推し活カルチャーをモチーフにした、尊すぎるパイの実愛が溢れる物語「おしの森」が幕を開けた。
今回の「パイの実AI4コマメーカー」では、最新画像生成AIモデルを活用し、ユーザー自身が「パイの実 おしの森」に暮らす仲間達と推し活を通して共演するオリジナル4コマ漫画を、その場で自動生成できる体験型コンテンツ。これにより、「ユーザー自身がパイの実 おしの森の主人公になる」という“新しい疑似体験”を味わえる。生成した、世界に一つだけのAI4コマ漫画は完成版画像としてダウンロードでき、SNS等でも簡単に共有することができる。（modelpress編集部）
サービス名：パイの実AI4コマメーカー
公開日：2026年6月10日（水） 12:00 〜 2026年8月13日（木） 12:00
内容：自分の写真・名前・推し活「担当」を登録し、森の住人仲間達と推し活を通して共演する世界に一つだけの4コマ漫画を生成AIを用いて作成
利用制限：1日あたり最大5回まで可能
【自分が"推し"と共演できるパーソナライズ4コマ生成体験】
ユーザーが登録した写真と名前をもとに、ユーザー本人を主人公とした4コマ漫画をAIが数十秒で生成。世界に一つだけの「自分入り4コマ」を、誰でも簡単に作成できる。
【「おしの森」の住人8キャラクターとあなたの夢の共演】
パイの実おしの森の住人であるパイル、ロクシー、サギちゃん、ボス、アライさん、クママ、ネミー、キツねえさんの8キャラクターから1〜2体を選択。おしの森の世界観を疑似体験できる。
【推し活カルチャーに寄り添う「推し担当」を選べる設計】
「フキョータントゥ（布教担当）」「パクパクタントゥ（食べ担当）」「パイコレタントゥ（コレクション担当）」「パイドリタントゥ（写真担当）」「64タントゥ（64層担当）」「スメタントゥ（香り担当）」「ロッカッケータントゥ（六角形担当）」「プレゼントタントゥ（貢ぎ担当）」の8つの推し活スタイルから自分のタイプを選択。担当ごとに4コマのストーリーや推し活グッズ等が変化し、繰り返し遊べる仕様となっている。
【SNS拡散を前提とした投稿動線設計】
完成した4コマは完成版画像としてダウンロード可能。Xへの投稿導線を組み込み、ファンコミュニティ内で簡単に共有できる仕様になっている。
【Not Sponsored 記事】
【写真】パイの実、“世界に一つだけ”の推し活AI4コマメーカー登場
◆「パイの実AI4コマメーカー」登場
期間は「パイの実」のおいしさの秘訣である生地の64層にちなんでいる。ロッテとアルの生成AIを用いた共同開発は、2025年リリースした「ビックリマンAI名刺メーカー」に続いて2度目。ロッテでは、1979年の発売以来、長年愛され続けているロングセラー「パイの実」を改革し、史上初の“推し”を描く新プロジェクト「パイの実おしの森プロジェクト」を2026年4月より始動。プロジェクトの世界観を設計するなかで、現代の推し活カルチャーをモチーフにした、尊すぎるパイの実愛が溢れる物語「おしの森」が幕を開けた。
◆概要
サービス名：パイの実AI4コマメーカー
公開日：2026年6月10日（水） 12:00 〜 2026年8月13日（木） 12:00
内容：自分の写真・名前・推し活「担当」を登録し、森の住人仲間達と推し活を通して共演する世界に一つだけの4コマ漫画を生成AIを用いて作成
利用制限：1日あたり最大5回まで可能
◆サービスの特徴
【自分が"推し"と共演できるパーソナライズ4コマ生成体験】
ユーザーが登録した写真と名前をもとに、ユーザー本人を主人公とした4コマ漫画をAIが数十秒で生成。世界に一つだけの「自分入り4コマ」を、誰でも簡単に作成できる。
【「おしの森」の住人8キャラクターとあなたの夢の共演】
パイの実おしの森の住人であるパイル、ロクシー、サギちゃん、ボス、アライさん、クママ、ネミー、キツねえさんの8キャラクターから1〜2体を選択。おしの森の世界観を疑似体験できる。
【推し活カルチャーに寄り添う「推し担当」を選べる設計】
「フキョータントゥ（布教担当）」「パクパクタントゥ（食べ担当）」「パイコレタントゥ（コレクション担当）」「パイドリタントゥ（写真担当）」「64タントゥ（64層担当）」「スメタントゥ（香り担当）」「ロッカッケータントゥ（六角形担当）」「プレゼントタントゥ（貢ぎ担当）」の8つの推し活スタイルから自分のタイプを選択。担当ごとに4コマのストーリーや推し活グッズ等が変化し、繰り返し遊べる仕様となっている。
【SNS拡散を前提とした投稿動線設計】
完成した4コマは完成版画像としてダウンロード可能。Xへの投稿導線を組み込み、ファンコミュニティ内で簡単に共有できる仕様になっている。
【Not Sponsored 記事】