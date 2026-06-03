【神比率】を覚えて沼らせ女子に♡ 可愛いで終わらない「ベーシックガーリーコーデ」4選
気になる彼を沼らせたい♡ だったら、まずはファッションから意識してみるのはいかが？そこで今回は、村瀬紗英、三浦理奈、本田紗来とともに、可愛いで終わらない「ベーシックガーリーコーデ」をお届け。神比率を覚えて、沼らせ女子のこなれたしゃれ感を演出させちゃおう♡
可愛いで終わらない【ベーシック6：ガーリー4】の神比率
「可愛いね」って言われるのはうれしいけど、可愛い“だけ”じゃ物足りない！沼らせ女子にはこなれたしゃれ感が欠かせない。それなら、可愛いのバランスを意識してみない？
Cordinate プレッピースタイルもガーリーワンピで甘さをプラス
花柄ワンピ×ネイビージャケットで、いつものガーリースタイルを大人っぽくアップデート。
Cordinate 目を引く甘トップスにはシンプルデニムで調和を
夏らしいギンガムにキュン♡ デニムをあわせればメンズウケ間違いなし。
Cordinate ランジェリーキャミのレイヤードで女み指数をあげて
ボディラインがわかるランジェリーキャミは、沼らせ女子の必需品♡
Cordinate オールブラウンにチェリー柄を入れて一気に可愛く♡
シンプルなワントーンもブラウンならオトナな雰囲気をメイクできる。
ブラウンアメスリニット 7,700円／Ungrid ハートチャームフレアーパンツ 10,890円／LILLIANT CARAT（リリアン カラット）ハット 6,600円／kaorinomori（OVERRIDE ルミネエスト新宿）バレエシューズ 2,990円／GU
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、三つ葉ちひろ、 林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／村瀬紗英、三浦理奈、本田紗来（以上本誌専属）
村瀬紗英
三浦 理奈
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
本田紗来