【神比率】を覚えて沼らせ女子に♡ 可愛いで終わらない「ベーシックガーリーコーデ」4選

気になる彼を沼らせたい♡ だったら、まずはファッションから意識してみるのはいかが？そこで今回は、村瀬紗英、三浦理奈、本田紗来とともに、可愛いで終わらない「ベーシックガーリーコーデ」をお届け。神比率を覚えて、沼らせ女子のこなれたしゃれ感を演出させちゃおう♡

可愛いで終わらない【ベーシック6：ガーリー4】の神比率 「可愛いね」って言われるのはうれしいけど、可愛い“だけ”じゃ物足りない！沼らせ女子にはこなれたしゃれ感が欠かせない。それなら、可愛いのバランスを意識してみない？

Cordinate プレッピースタイルもガーリーワンピで甘さをプラス 花柄ワンピ×ネイビージャケットで、いつものガーリースタイルを大人っぽくアップデート。 ネイビージャケット 6,990円／UNIQLO 花柄フレアーワンピース 11,618円／NOT YOUR ROSE（HANA SHOWROOM）キャップ 4,400円／フリークスストア（フリークスストア渋谷）ローファー 15,950円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）ソックス／スタイリスト私物

Cordinate 目を引く甘トップスにはシンプルデニムで調和を 夏らしいギンガムにキュン♡ デニムをあわせればメンズウケ間違いなし。 フリルブラウス 12,100円／JILL by JILL STUART ルミネエスト新宿店 デニムパンツ 16,500円／Firsthand（フリークスストア渋谷）バッグ 19,360円／CHRISTINE PROJECT（HANA SHOWROOM）サンダル 11,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

Cordinate ランジェリーキャミのレイヤードで女み指数をあげて ボディラインがわかるランジェリーキャミは、沼らせ女子の必需品♡ レースキャミソール 7,970円／THE MYS TERIOUS HOTEL（HANA SHOWROOM）Tシャツ 990円／GU ロングスカート 12,100円／ànuke（ànuke 新宿 LUMINE2店）ハートヒールサンダル 14,850円／merry jenny シアーソックス／スタイリスト私物

Cordinate オールブラウンにチェリー柄を入れて一気に可愛く♡ シンプルなワントーンもブラウンならオトナな雰囲気をメイクできる。 ブラウンアメスリニット 7,700円／Ungrid ハートチャームフレアーパンツ 10,890円／LILLIANT CARAT（リリアン カラット）ハット 6,600円／kaorinomori（OVERRIDE ルミネエスト新宿）バレエシューズ 2,990円／GU 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、三つ葉ちひろ、 林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／村瀬紗英、三浦理奈、本田紗来（以上本誌専属）

村瀬紗英

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

本田紗来