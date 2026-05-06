平野ノラ、国際弁護士の八代英輝氏から“まさかのプレゼント”
お笑いタレントの平野ノラが４月30日、オフィシャルブログを更新。レギュラー出演しているTBS系情報番組「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）内でのやり取りをきっかけに受け取った“意外なプレゼント”を明かした。
「カニぱん買ってきた男」と題してブログを更新した平野。同番組のロケ中に共演者の国際弁護士の八代英輝氏へ「カニぱん買ってこーい！」と“ボケ発言”したことを回顧。そのVTRを見た八代氏が翌週のスタジオで「カニパン買ってきてくれたー！笑」とつづり、番組セットをバックに片手に「カニぱん」、片手はピースをした満面の笑みの平野と笑顔で寄り添う八代氏の２ショットを複数枚公開。
「リッツカールトンの紙袋に入れて、プレゼントがある！って渡されたから」と状況を説明し、「えー！！何？何？って期待しちゃって笑」と振り返りつつ、「そしたら中身がカニぱんだから笑っちゃった！！！」とユーモラスなやり取りを明かした。
さらに、「カニぱん」はコンビニを３店舗探して見つけてくれたといい、「頭が良いだけじゃなくてウィットに富んでて大尊敬のお方です」と八代氏の人柄を絶賛。「61歳に見えなくない ですか！？おったまげヤング！！」と“ノラ節”全開でブログを締めくくった。
平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚し、2021年３月に長女を出産。ブログでは、子育ての様子や仕事の裏側を“バブリー”な感性で発信し、幅広い世代から支持を集めている。
「カニぱん買ってきた男」と題してブログを更新した平野。同番組のロケ中に共演者の国際弁護士の八代英輝氏へ「カニぱん買ってこーい！」と“ボケ発言”したことを回顧。そのVTRを見た八代氏が翌週のスタジオで「カニパン買ってきてくれたー！笑」とつづり、番組セットをバックに片手に「カニぱん」、片手はピースをした満面の笑みの平野と笑顔で寄り添う八代氏の２ショットを複数枚公開。
さらに、「カニぱん」はコンビニを３店舗探して見つけてくれたといい、「頭が良いだけじゃなくてウィットに富んでて大尊敬のお方です」と八代氏の人柄を絶賛。「61歳に見えなくない ですか！？おったまげヤング！！」と“ノラ節”全開でブログを締めくくった。
平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚し、2021年３月に長女を出産。ブログでは、子育ての様子や仕事の裏側を“バブリー”な感性で発信し、幅広い世代から支持を集めている。