【赤羽】北区で“激安”競争が過熱！？せんべろ＆大衆酒場の聖地
3月28日（土）に放送した「出没！アド街ック天国 【赤羽】北区で“激安”競争が過熱!?せんべろ＆大衆酒場の聖地」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
【動画】＜赤羽＞北区で“激安”競争が過熱！？せんべろ＆大衆酒場の聖地
▼お通し！？巨大からあげ＆おでん食べ放題♪
▼1ドリンク注文ごとに0円！？驚愕ホルモン
▼貼り紙だらけ…ナゾな異空間“スナック”
▼ゆっくり落ち着いた雰囲気☆裏赤羽の酒場
▼朝7時開店♪メニュー豊富な激安立ち飲み
▼演歌♪の登竜門的CD店イチオシ歌手は？
▼コの字の渋い大衆酒場の名物“きゃべ玉”
▼ブーム火付け役！「壇蜜」で話題の漫画家
▼横丁の立ち飲みを手伝う5歳息子は…今？
▼とんでもなくビッグ！老舗和菓子の豆大福
「TVer」「ネットもテレ東」で！
【司会者】
井ノ原快彦、中原みなみ（テレビ東京アナウンサー）
【レギュラー出演者】
峰竜太、薬丸裕英、山田五郎
【ゲスト】
囲碁将棋、池田美優
【番組公式HP】
【公式SNS】
X：@admati_official
Instagram：admatic_official
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井ノ原快彦、中原みなみ（テレビ東京アナウンサー）
【レギュラー出演者】
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囲碁将棋、池田美優
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