4月17日より全国フジテレビ系“ノイタミナ”にて放送されるTVアニメ『逃げ上手の若君』の第1期＆第2期スペシャルPVと第2期キービジュアルが公開された。

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原作は、『週刊少年ジャンプ』で連載された、『魔人探偵脳噛ネウロ』『暗殺教室』の松井優征による同名コミック。第69回小学館漫画賞を受賞し、現在までに累計発行部数は500万部を突破している。『その着せ替え人形は恋をする』『ぼっち・ざ・ろっく！』などのCloverWorksがアニメーション制作を手がけ、2024年にはTVアニメ第1期が放送された。 時は西暦1333年、武士による日本統治の礎を築いた鎌倉幕府は、信頼していた幕臣・足利高氏の謀反によって滅亡する。全てを失い、絶望の淵へと叩き落とされた幕府の正統後継者・北条時行は、神を名乗る神官・諏訪頼重の手引きで燃え落ちる鎌倉を脱出するのだった。逃げ落ちてたどり着いた諏訪の地で、信頼できる仲間と出会い、鎌倉奪還の力を蓄えていく時行。時代が移ろう大きなうねりを、「戦って」「死ぬ」武士の生き様とは反対に「逃げて」「生きる」ことで乗り越えていく。英雄ひしめく乱世で繰り広げられる、時行の天下を取り戻す鬼ごっこの行方は。

第1期＆第2期スペシャルPVでは、第1期カットに加えて、足利直義や関東庇番の姿が映しだされる第2期カットが初公開された。

第2期キービジュアルでは、逃若党と諏訪神党らが楽しげに食事を囲む日常が描かれている。（文＝リアルサウンド編集部）