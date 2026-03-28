「キックボクシング・ＲＩＳＥ」（２８日、両国国技館）

ＧＬＯＲＹ×ＲＩＳＥラスト・フェザー級トーナメント準々決勝が行われ、１分間最強を決める「ブレイキングダウン（ＢＤ）」初代フェザー級王者のＹＵＲＡ（２２）が、ＲＩＳＥ２階級制覇王者のイ・ソンヒョン（３５）＝韓国＝に３回２分５５秒、右ストレートでＴＫＯ勝ちした。堂々の４強入りを決め、準決勝（６月６日・大田区総合体育館）では元ＲＩＳＥライト級王者の原口健飛（２７）と激突する。

ＢＤ王者が、試合終了まで残り５秒で殊勲の逆転ＫＯ勝ちを見せた。ＹＵＲＡはカーフキックを効かされて左脚にダメージを負う厳しい展開を強いられたが、最終３ラウンドに果敢に手を出した。自身も倒れ込むほどの勢いの右でダウンを奪うと、さらに追撃のラッシュを打ち込んでレフェリーストップとなった。

ＹＵＲＡは試合後、「まさかイ・ソンヒョン選手にＫＯ勝ちできるとは思ってなかったので、すごくうれしい。ランキングも（自分より）上だし、経験の数が全然違うので、ここで勝てたらすごいと（周りの）みんなに言われていた。３ラウンド戦ったら負けるという声が多かったので、最後の最後にＫＯできるっていう、いいところを見せられたかな。去年も全部１ラウンドで終わって、３回も久しぶりで、（長いラウンドでも）ＫＯできると見せられたので良かった」と胸を張った。

準決勝で対戦する原口は、急成長を遂げるＢＤ戦士の勝ちっぷりに驚いた様子で「強いのは知っていた。パンチが誰よりも強いし、若さとか勢いとか全部持っている。正直、認めざるを得ない。（ファイターとして）対等になったなと」と賛辞。一方、ＹＵＲＡは原口戦に向けて「すごい大舞台で戦っている選手で、こんな数年で戦えることになるとは思ってなかったのでビックリしている。（自分は）ところどころ飛び級していた部分もあるが、今回でいい実力が示せたのかな」と目を丸くした。

６月６日には準決勝、決勝が行われるが、「ヤバイっすね。考えられない。けがする前に勝たないといけないっすね」と闘志。一方で、８日後の６月１４日にはマリンメッセ福岡で「ブレイキングダウン２０」が開催されるが、「（地元宮崎に近い）九州なので出たかったが、今日の（ダメージの）感じだと絶対無理ですね。ＲＩＳＥの１週間後なんでちょっと厳しい」と苦笑いした。

プロキック戦績は１８勝（１０ＫＯ）１敗。