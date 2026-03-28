東京大学公共政策大学院2年生でタレントの神谷明采（25）が28日までに、自身のXを更新。地域政党「再生の道」前代表の石丸伸二氏（43）との恋愛リアリティー番組共演を報告した。

神谷は「AbemaTV『恋愛病院』に出演します」とハートマークの絵文字を添え「石丸伸二さんと一緒に2泊3日の恋リア」と、4月2日からの放送を告知した。

神谷は番組関連の投稿も次々とリポスト。共同制作するReHacQの高橋弘樹プロデューサーが「2026年の3月でtonariは、なんとか倒産することなく創業4期目に入りました！で、新たなチャレンジとして恋リア作りました。『恋愛病院』、ABEMA×ReHacQの共同制作です。恋から逃げてしまってるかもしれない、大人の皆さんに見て欲しいです。戦場リポートから恋愛リアリティーショーまで、映像の総合商社を目指します」と記した投稿も引用した。

神谷はさらに、一般ユーザーによる「【悲報】石丸伸二が水着で手を繋ぐ…これ神谷明采？ 東大と京大カップル誕生？ こないだミートアップでそれっぽい人いるって言ってた人は彼女？」との投稿もリポスト。「ひろゆき」こと西村博之氏が記した「石丸伸二さんの恋愛リアリティ番組のコメンテーターやってます。人付き合いが下手な人たちの恋愛なので、奥手の人の心理を読みながら行動を分析するというミステリーみたい番組。。。」との投稿も引用した。

ABEMAの公式Xで「本気の恋を忘れたワケあり男女10人が 恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活 『#恋愛病院』」と告知している。

神谷は東大1年時に「ミス東大2020」と「ミスキャンパス2021」でグランプリを受賞。22年に低糖質スイーツの開発・販売を手がける株式会社SASAを立ち上げ、代表取締役兼PRを担当している。