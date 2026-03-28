開催：2026.3.28

会場：ダイキン・パーク

結果：[アストロズ] 2 - 6 [エンゼルス]

MLBの試合が28日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとエンゼルスが対戦した。

アストロズの先発投手はマイケル・バローズ、対するエンゼルスの先発投手は菊池雄星で試合は開始した。

1回表、3番 ノーラン・シャヌエル 5球目を打ってセカンドゴロ 4-6-3のダブルプレイでエンゼルス得点 HOU 0-1 LAA

1回裏、さらにキャッチャーが悪送球でアストロズ得点 HOU 1-1 LAA

2回表、7番 ジョシュア・ロー 初球を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでエンゼルス得点 HOU 1-4 LAA

5回表、2番 マイク・トラウト 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでエンゼルス得点 HOU 1-5 LAA

5回裏、2番 ヨルダン・アルバレス 6球目を打ってライトスタンドへのホームランでアストロズ得点 HOU 2-5 LAA

9回表、1番 ザカリー・ネト 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでエンゼルス得点 HOU 2-6 LAA

試合は2対6でエンゼルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はエンゼルスのライアン・ゼファジャンで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はアストロズのマイケル・バローズで、ここまで0勝1敗0S。

なお、エンゼルスの菊池雄星はこの試合で4.1回を投げ、8安打（1本塁打）、2失点、3奪三振、防御率は4.15となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-28 12:20:11 更新