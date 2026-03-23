山芳製菓は23日、公式サイトを更新。同社の人気スナック菓子「わさビーフ」について、重油調達の困難により工場の操業を停止していたが、重油の供給体制が整ったことを受け、順次商品の供給を再開すると発表した。

同社公式サイトで「3月12日(木)にお知らせいたしました重油調達の困難に伴う工場操業停止につきまして、お客様ならびにお取引先様には多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしましたこと、改めて深くお詫び申し上げます。 このたび、重油の供給体制が整いましたため、3月23日(月)より工場の操業を再開し、順次商品の供給を再開させていただく運びとなりました」と報告。

「操業停止期間中は、皆様に多大なご不便をおかけいたしましたが、再開に向けて多くのご理解と温かいお言葉を頂戴し、心より御礼申し上げます」とした。

続けて「なお、供給再開後もしばらくの間は一部商品において出荷量の調整が発生する可能性がございます」とし、「安定供給に向けて全社を挙げて取り組んでまいりますので、引き続きご理解賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。