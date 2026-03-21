SUPER BEAVERが、新たに全国ホール&アリーナツアー＜SUPER BEAVER 都会のラクダ TOUR 2026-2027 〜 ラクダの人生、ゴーゴーゴー 〜＞の開催を発表した。

本ツアーでは7月7日(火)の広島文化学園HBGホールを皮切りに、12都市12公演のホールツアーを実施。さらに2027年1月16日(土)のKアリーナ横浜公演からは、6都市12公演のアリーナツアーを開催する。今回のツアーは中々訪れることの出来なかった初めてとなる会場も含んでおり、アリーナツアーに関しても熊本や和歌山、新潟や三重など初めて立つステージが多い。

発表が行なわれたのは、3月21日(土)大阪城ホールにてツアーファイナルを迎えた＜SUPER BEAVER 20th Anniversary「都会のラクダ TOUR 2026 〜ラクダトゥインクルー〜＞の終演後。結成20周年を駆け抜けたSUPER BEAVERは6月に新しいフルアルバム『人生』のリリースも決定しており、さらにその先にはチケットが即完売したばかりのドームツアーも控えている。

また、6月24日(水)リリースのフルアルバム『人生』の初回生産限定盤・通常盤（初回仕様）・ファンクラブ盤(完全生産限定盤)には、今回発表されたアリーナツアーのアルバム購入者限定チケット申込シリアルナンバーが封入されることも決定している。（※受付期間：2026年6月23日（火）10:00〜6月30日（火）23:59）

■＜SUPER BEAVER 都会のラクダ TOUR 2026-2027 〜 ラクダの人生、ゴーゴーゴー 〜＞

ホール公演

7月7日(火) 【広島】 広島文化学園HBGホール

7月12日(日) 【山口】 下関市民会館 大ホール

7月14日(火) 【長崎】 ベネックス長崎ブリックホール 大ホール

8月14日(金) 【福井】 福井フェニックスプラザ

8月16日(日) 【岐阜】 長良川国際会議場

8月28日(金) 【高知】 新来島高知重工ホール（高知県立県民文化ホール）・オレンジホール

9月3日(木) 【京都】 京都・舞鶴市総合文化会館

9月5日(土) 【鳥取】 とりぎん文化会館 梨花ホール

9月10日(木) 【北海道】 札幌文化芸術劇場hitaru

10月3日(土) 【沖縄】 沖縄コンベンションセンター劇場棟

10月9日(金) 【福島】 いわき芸術文化交流館アリオス アルパイン大ホール

10月16日(金) 【静岡】 富士市文化会館ロゼシアター大ホール アリーナ公演

1月16日(土) 【神奈川】 Kアリーナ横浜

1月17日(日) 【神奈川】 Kアリーナ横浜

1月23日(土) 【熊本】 グランメッセ熊本

1月24日(日) 【熊本】 グランメッセ熊本

2月13日(土) 【香川】 あなぶきアリーナ香川

2月14日(日) 【香川】 あなぶきアリーナ香川

2月20日(土) 【和歌山】 和歌山ビッグホエール

2月21日(日) 【和歌山】 和歌山ビッグホエール

3月6日(土) 【新潟】 朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター

3月7日(日) 【新潟】 朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター

3月20日(土) 【三重】 三重県営サンアリーナ

3月21日(日) 【三重】 三重県営サンアリーナ ◆チケットの詳細はこちらから

●ホールツアーチケット受付

・SUPER BEAVER友の会先行（※受付期間：3/21 20:00〜3/23 23:59）

https://sp.super-beaver.com/feature/tour2627

・オフィシャル先行（※受付期間：3/28 13:00〜4/5 23:59）

https://eplus.jp/sb26ss-hall/ ●アリーナツアーチケット受付

・SUPER BEAVER友の会先行(※受付期間：6/10 12:00〜6/15 23:59)

https://sp.super-beaver.com/feature/tour2627

・オフィシャル先行(※受付期間：7/4 13:00〜7/12 23:59)

https://eplus.jp/sb27ss-arena

◾️『人生』

発売日：2026年6月24日(水)

予約：https://SUPERBEAVER.lnk.to/Jinsei_PKG 【初回生産限定盤A (CD+BD)】

￥8,000円(税抜) SRCL-13720〜13721

・三方背ボックス

・デジパック仕様 [収録内容]

・DISC1

燦然 (『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』主題歌)

生きがい (フジテレビ系2026 アスリート応援ソング)

涙の正体 (NHK夜ドラ『バニラな毎日』主題歌)

片想い (NHK夜ドラ『バニラな毎日』劇中歌)

主人公 (フジテレビ系『めざましテレビ』テーマソング)

まなざし (映画『金子差入店』主題歌)

含む全12曲収録 ・DISC2

ライブ映像収録予定 【初回生産限定盤B (CD+DVD)】

￥7,500円(税抜) SRCL-13722〜13723

・三方背ボックス

・デジパック仕様 [収録内容]

・DISC1

収録曲共通(全形態) ・DISC2

ライブ映像収録予定

※初回生産限定盤Aと内容共通 【通常盤(初回仕様)】

￥3,300円(税抜) SRCL-13724

[収録内容]

・DISC1

収録曲共通(全形態) 【ファンクラブ盤（完全生産限定盤）(CD+DVD)】

￥7,500円(税抜) SRC8-48〜49

[収録内容]

・DISC1

全形態共通 ・DISC2

ライブ映像収録予定 【対象店舗/特典内容】

Amazon.co.jp：メガジャケ

HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）：オリジナルスマホサイズステッカー

TOWER RECORDS全店（オンライン含む）：オリジナルアクリルキーホルダー

楽天ブックス：オリジナルA4クリアファイル

セブンネット：オリジナルマルチショルダーバッグ

・TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）：オリジナルスクエア缶バッジ

Sony Music Shop：オリジナルアンブレラマーカー

SUPER BEAVER応援店：オリジナルポストカード

◾️＜SUPER BEAVER「都会のラクダ DOME TOUR 2026」＞ 2026年8月1日（土）、2日（日）

【大阪】 京セラドーム大阪

OPEN / START 15:00 / 17:00

GREENS：06-6882-1224 [平日12:00〜18:00]

http://www.greens-corp.co.jp 2026年9月22日（火・祝）、23日（水・祝）

【東京】 東京ドーム

OPEN / START 16:00 / 18:00

DISK GARAGE

https://info.diskgarage.com