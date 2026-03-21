

「カーボンニュートラルを考える 2026」の模様

アップフロントグループ主催のイベント「木下グループ Presents カーボンニュートラルを考える 2026 by SATOYAMA & SATOUMI movement」が、千葉・幕張メッセ 国際展示場ホール3でスタートした。期間は2026年3月20〜21日。本稿では、初日に行われた「オープニングセレモニー」の模様をレポートする。

毎春開催の本イベントでは例年「カーボンニュートラルを考える」をテーマに、様々な企画を展開。会場では環境問題や地方創生、地域活性化などの社会課題への関心を広めるべく、省庁や自治体、民間企業のブースも多数集い、アップフロントグループ所属のタレントやハロー！プロジェクト（以下、ハロプロ）のメンバーがイベントを盛り上げる。

幕開けとなったセレモニーではハロプロに所属するモーニング娘。’26、アンジュルム、Juice=Juice、つばきファクトリー、BEYOOOOONDS、OCHA NORMA、ロージークロニクル、ハロプロでのデビューをめざすハロプロ研修生、ハロプロOG、堀内孝雄ら、アップフロントグループ所属のタレントが観客をわかせた。

フリーアナウンサーの篠田順子とお笑いコンビ・上々軍団の司会でセレモニーは進行し、ステージ正面には、ハロプロ研修生と全国各地のキャラクターが勢揃い。北海道天塩町のてしお仮面、宮城県気仙沼市の海の子 ホヤぼーや、石川県加賀市・片山津温泉のかもやん、同県同市・山代温泉のやましろすぱクロくん、同県羽咋市の宇宙人サンダーくん、埼玉県比企郡ときがわ町・玉川温泉の玉ちゃん、静岡県浜松市の出世大名家康くん、三重県四日市市のこにゅうどうくん、大阪府高石市のてんにょん、長崎県対馬市のしまひこ、春日井製菓「つぶグミ」のつぶグミちゃん、そして、「SATOYAMA & SATOUMI movement」の公式キャラクターのさとやまくんがハロプロ研修生と共に横一列に並び、来場者にアピールした。

続いて、ステージには出演者が次々と登壇し、ハロプロメンバーが温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させる「カーボンニュートラル」の日常的な取り組みなどを伝えた。ロージークロニクルのリーダー・橋田歩果は「お家の横の花壇で薔薇の花を植えています」と伝え、OCHA NORMAのリーダー・斉藤円香は「デカボスコア（二酸化炭素の削減率を数値化した指標）100％オフをめざして、お弁当を毎日完食しています」と明かした。

BEYOOOOONDS内のユニット・雨ノ森 川海 でリーダーを務める高瀬くるみは、SDGsの話題を扱う担当ラジオ番組『Hello!SATOYAMA&SATOUMI Club 〜Next〜』（ラジオ日本）をPRし、今春にグループ及びハロプロを卒業するため「研修生のときから参加させていただいている思い出深いイベントなので、ハロプロメンバーとして最後に参加する今日、そして明日、最大限に楽しんで、色々学んで帰りたいと思います」と意気込みを語った。

つばきファクトリーのリーダー・谷本安美は「食べものを余すことなくたいらげます」と話して笑いを誘い、今秋にグループ及びハロプロを卒業する秋山眞緒は「今回は（小野）瑞歩と（小野田）紗栞と私の『さにこ』（同期3人の愛称）で（協賛企業の）塚田農場さんのお弁当をプロデュースさせていただいたんです。お弁当のブースで販売させていただくので、みなさん、ぜひ行ってみてください！」とアピールした。

Juice=Juiceのリーダー・段原瑠々は「メンバーからタンブラーをプレゼントでもらったんですけど、愛用して使っています」とマイボトルの取り組みを語り、アンジュルムは声を揃えて「カーボンニュートラル」についての思いを地声で大きく叫んだ。

モーニング娘。'26はイベントを欠席したリーダー・野中美希、サブリーダー・牧野真莉愛の思いも背負った6人が元気よく登場。岡村ほまれは「わからないことも多いので勉強しつつ、おいしいものも食べつつ、頑張りたいと思います」と意気込み、今秋にグループ及びハロプロを卒業するサブリーダー・小田さくらが、現在のハロプロで「現役最後のひなフェス初期メンバーなんです」と話すと驚きの声が上がり「初期メンの貫禄をみせつける2日間にしたいと思います」と力強く宣言した。

次々と出演者が登壇する中、参加は「13年ぶり」と話して来場者を驚かせたのはハロプロOGの里田まい。最後に登壇した堀内は「いいオヤジですけど、何かを学んで帰れればと思います」と話し、セレモニーのラストでは出演者を代表して「2日間ありますので、みなさんも何か一つ、つかんでいってくれるなら幸いです」と訴えかけ、来場者への感謝を伝えた。

初日のステージでは以降も様々なプログラムが行われ、2027年3〜9月に神奈川県の横浜・上瀬谷で開催される2027年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）にまつわるセッションでは、公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会の太田喜久氏が開催に向けてのメッセージを届け、同博覧会の公式マスコットキャラクターであるトゥンクトゥンクも登場。ハロプロOGらもパフォーマンスを披露し、参加した自治体や民間企業の関係者がそれぞれの取り組みをアピールした。

なお、翌21日も会場の幕張メッセ 国際展示場ホール3でイベントを開催。脱炭素アクションを支援する博報堂と三井物産による共創型プラットフォーム「Earth hacks」とハロプロがコラボレーションする「DECA!BEAT×Earth hacks」などの様々なプログラムを展開し、自治体や民間企業の各ブースも、会場を盛り上げる。

イベント情報

【イベント名】カーボンニュートラルを考える 2026 by SATOYAMA & SATOUMI movement【開催日時】2026年3月20日・21日 10時00分〜17時00分【会場】幕張メッセ 国際展示場ホール3 (千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1)【出演】ハロー！プロジェクト、アップフロントグループ所属タレント、他【主催・企画・制作】SATOYAMA & SATOUMI movement 実行委員会【後援】総務省／環境省／国土交通省／水産庁／デジタル庁／GREEN×EXPO協会千葉日報社／bayfm／ラジオ日本／テレビ信州／北海道放送【協賛】木下グループJR東海／広友物産・広友サービス／マリンスポーツ財団／三井住友カード／HEARTBEATS／東急ホテルズ＆リゾーツお亀堂／宗家 源吉兆庵／塚田農場おべんとラボ／PIZZA-LA／毎日放送／リストグループ