女子FIBAランキング更新…W杯出場権獲得のバスケ女子日本代表がトップ10に返り咲き

3月18日に国際バスケットボール連盟（FIBA）がFIBAランキングを更新。国際試合の結果に基づくランキングには、各地で行われた「FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026予選トーナメント」の結果が反映され、日本が再びトップ10に返り咲いた。

FIBAランキングでは直近数年間の成績を重視するポイント制で、過去の結果は年ごとに減衰。一定期間を過ぎると影響がなくなる仕組みとなっている。

首位には変わらずアメリカが君臨しているものの、前回まで2位を守っていオーストラリアは1ランクダウンの3位に。オーストラリアを抜いたフランスは今予選をホームで戦い、4試合で15点差以上をつけ5勝。同じく5勝を挙げたものの、日本戦をはじめ接戦を繰り広げたオーストラリアをわずかに上回った。

「FIBA女子アジアカップ2025」後の2025年8月に行われた更新では、9位から11位へとダウンしていた日本。苦しい3連敗から巻き返しを見せ、格上のカナダやアルゼンチンへの2連勝で出場権も獲得し、1ランクアップの10位に再浮上した。前回も日本に次ぐ12位につけていたにドイツは、フランス・リヨンの地で4勝を挙げ、日本とわずか0.5ポイント差と肉薄している。

そのほか、日本戦での勝利を含む3勝を挙げたハンガリーが1ランクアップの19位。さらに、ワールドカップ予選初出場ながら格上のコロンビアから金星を挙げたフィリピンが、一気に9ランクアップの30位へ浮上。世界レベルの舞台での初勝利という歴史的瞬間がランキングにも色濃く反映された。

今回の女子FIBAランキングは、4月21日に行われる「FIBA女子ワールドカップ2026」の組み合わせ抽選のシード分けに使用される。

◆■FIBAランキング（3月18日発表）

1位 アメリカ （958.8）



2位 フランス （795.5） +1



3位 オーストラリア （795.2） -1



4位 中国 （781）



5位 ベルギー （780.6）



6位 スペイン （765.6）



7位 カナダ （722）



8位 ナイジェリア （700.3）



9位 ブラジル （697.3）



10位 日本🇯🇵 （673.5） +1



11位 ドイツ （673） +1



12位 セルビア （628.9） -2



13位 プエルトリコ （594）



14位 イタリア （550.1）



15位 韓国 （540.6）



16位 トルコ （451.8）



17位 チェコ （449.8）



18位 マリ （403.2）



19位 ハンガリー （391.4） +1



20位 コロンビア （381.6） -1



21位 ニュージーランド （374.2）



22位 セネガル （350.7） +3



23位 アルゼンチン （349.1） +4



24位 イギリス （326.4） -2



25位 スロベニア （322.7） -2



26位 モンテネグロ （322.6） -2



27位 ギリシャ （312） -1



28位 ボスニア・ヘルツェゴビナ （286.9） +1



29位 スウェーデン （286.3） -1



30位 フィリピン （259.9） +9

※（）内は現在のポイント

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